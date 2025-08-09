Για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, το παγκόσμιο οικονομικό τοπίο έχει μεταβληθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Η χαμηλότερη ανάπτυξη, οι διαταραγμένες αλυσίδες εφοδιασμού, οι μειωμένες ροές βοήθειας και η αυξημένη αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές αντιπροσωπεύουν σημαντικά εμπόδια. Η βάση αυτών των αλλαγών είναι μια θεμελιώδης αναδιάρθρωση, καθοδηγούμενη από τον ανεπτυγμένο κόσμο, της μεταπολεμικής οικονομικής και χρηματοπιστωτικής τάξης. Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένοι παράγοντες καθίστανται κρίσιμα σημαντικοί για την τρέχουσα και μελλοντική ευημερία των αναπτυσσόμενων χωρών – και για την τύχη των πολυμερών οργανισμών.

Για μεγάλο μέρος της περιόδου μετά τον B΄Παγκόσμιο Πόλεμο, η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική τάξη λειτούργησε ως ένα κατασκεύασμα πυρήνα – περιφέρειας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο κέντρο της. Οι ΗΠΑ παρείχαν παγκόσμια δημόσια αγαθά, ηγήθηκαν του συντονισμού πολιτικής μεταξύ πολλών χωρών και ενήργησαν ως διαχειριστές κρίσεων, σύμφωνα με ένα ευρέως αποδεκτό σύνολο κανόνων και προτύπων. Ο τελικός στόχος ήταν η τελική σύγκλιση, εξασφαλίζοντας μια ολοένα και πιο ολοκληρωμένη και ευημερούσα παγκόσμια οικονομία.

Τρεις όμως παράγοντες υπονόμευσαν αυτήν την τάξη. Πρώτον, δεν δόθηκε επαρκής προσοχή στα όλο και πιο αποσταθεροποιητικά αποτελέσματα της κατανομής, οδηγώντας σε εκτεταμένη αποξένωση και περιθωριοποίηση εντός πολιτικά επιδραστικών τμημάτων της κοινωνίας. Αντί να συνεχίσει να επηρεάζει την πολιτική, η οικονομία έγινε υποτελής σε αυτήν.

Δεύτερον, η υπάρχουσα τάξη δυσκολεύτηκε να ενσωματώσει τις ταχέως αναπτυσσόμενες μεγάλες χώρες. Το πιο αξιοσημείωτο παράδειγμα είναι η Κίνα, της οποίας η τεράστια οικονομία αλλά το σχετικά χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα δημιούργησε μια επίμονη αναντιστοιχία μεταξύ των εγχώριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της και των νέων παγκόσμιων ευθυνών της. Ο κόσμος δεν μπορούσε πλέον να απορροφήσει ομαλά τις εξωτερικές συνέπειες της οικονομικής στρατηγικής της Κίνας, δημιουργώντας εντάσεις που οι διεθνείς δομές διακυβέρνησης δυσκολεύτηκαν να επιλύσουν.

Ο τρίτος παράγοντας ήταν η μετατροπή των ΗΠΑ από σταθεροποιητική δύναμη σε πηγή αστάθειας. Σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλαν η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 (η οποία ξεκίνησε από τις ΗΠΑ), η μετατροπή των δασμών σε όπλα κατά της Κίνας το 2018 και η αυξανόμενη χρήση κυρώσεων στα συστήματα πληρωμών. Επιταχύνθηκε τα τελευταία χρόνια με την αποτυχία διασφάλισης της δίκαιης παγκόσμιας κατανομής των εμβολίων κατά της Covid-19, τα «υπερόπλα» των δασμών εναντίον φίλων και εχθρών, την αποδόμηση του συστήματος εξωτερικής βοήθειας της Αμερικής και τη συνεχιζόμενη αδιαφορία για τις καταστροφικές ανθρωπιστικές κρίσεις και τις επανειλημμένες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Παρά ταύτα, οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν πλοηγηθεί σχετικά καλά στο μεταβαλλόμενο τοπίο μέχρι στιγμής. Αλλά για να διατηρήσουν αυτή τη θετική πορεία στο απαιτητικό εξωτερικό περιβάλλον, οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να επιβεβαιώσουν βασικές πολιτικές προτεραιότητες. Το πρώτο είναι η διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας, αντιμετωπίζοντας παράλληλα επιθετικά τυχόν διαρθρωτικές και οικονομικές ευπάθειες.

Δεύτερον, είναι η ενίσχυση των διεθνών δεσμών που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και βελτιώνουν την ευελιξία. Αυτό απαιτεί συντονισμένες, πολυετείς προσπάθειες για την εναρμόνιση των κανονισμών, την ενίσχυση της περιφερειακής χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και την οικοδόμηση εμπορικής υποδομής. Τρίτον, οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να προετοιμαστούν για να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις καινοτομίες – από τις βελτιώσεις της παραγωγικότητας σε παραδοσιακούς τομείς έως τις βελτιώσεις σε κοινωνικούς τομείς όπου οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο έχουν τις υψηλότερες αποδόσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικότερα, έχει τεράστιες δυνατότητες να φέρει επανάσταση στην ιατρική, την εκπαίδευση και τη γεωργία, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει αυτές τις χώρες να ξεπεράσουν τα παραδοσιακά στάδια ανάπτυξης. Η οικοδόμηση ενός υποστηρικτικού οικοσυστήματος απαιτεί επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, καλλιέργεια εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και ανάπτυξη ενός φιλικού προς την καινοτομία κανονιστικού περιβάλλοντος.

Πολυμερείς οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και οι τράπεζες περιφερειακής ανάπτυξης έχουν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο βοηθώντας τα μέλη τους να ακολουθήσουν αυτά τα βήματα. Για να γίνουν αξιόπιστοι σύμβουλοι, αυτοί οι οργανισμοί πρέπει να βελτιωθούν στη συλλογή και διάδοση βέλτιστων πρακτικών για νέες και εξελισσόμενες τεχνολογίες. Οι πολυμερείς οργανισμοί θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν περιφερειακούς δεσμούς και έργα που διευκολύνουν το εμπόριο, επεκτείνουν τις διασυνοριακές υποδομές και προωθούν την κοινή διαχείριση πόρων. Και σε έναν κόσμο που διαμορφώνεται ολοένα και περισσότερο από συχνές κρίσεις, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να ενισχυθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης, όπως με την ενίσχυση των εργαλείων επιμερισμού του κινδύνου.

Ο Μοχάμεντ ελ-Εριάν, πρόεδρος του Queens’ College στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, είναι καθηγητής στη Σχολή Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια