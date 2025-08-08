Την προσφιλή της οδό της πρόκλησης επέλεξε και πάλι η Αγκυρα εκδίδοντας αντι-ΝAVTEX σε NAVTEX που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία για τη διενέργεια ερευνών πόντισης καλωδίου στην ΑΟΖ της. Το θέμα παρουσίασε χθες η τουρκική εφημερίδα «Μιλιέτ», διατυπώνοντας ωστόσο ισχυρισμούς οι οποίοι σύμφωνα με τη Λευκωσία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και οι οποίοι στόχο έχουν, όπως όλα δείχνουν, να διατυπώσουν εκ νέου τις έκνομες επιδιώξεις της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ, μαζί και το γνωστό αφήγημά της για τη «Γαλάζια Πατρίδα». Ενα αφήγημα το οποίο είναι εκτός κάθε πλαισίου τους διεθνούς νομικού δικαίου και των συναφών διεθνών συμβάσεων.

Τι συνέβη

Την Τρίτη η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε κατόπιν αιτήματος ξένης εταιρείας οδηγία για NAVTEX, για τη δέσμευση δηλαδή θαλάσσιας περιοχής, προκειμένου η εταιρεία να διεξαγάγει έρευνες γεωλογικής επισκόπησης.

Οι έρευνες αφορούν την πόντιση καλωδίου οπτικών ινών. Το πλοίο “Fugro Gauss“, υπό σημαία Γιβραλτάρ, διενεργεί τις έρευνες αυτές στο πλαίσιο ενός περιφερειακού έργου μη κυπριακής συμμετοχής ή συμφερόντων, το οποίο απλώς διέρχεται (και) της κυπριακής ΑΟΖ. Οι εμπλεκόμενες στο έργο ή ενδιαφερόμενες για αυτό χώρες είναι η Ελλάδα, η Σαουδική Αραβία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία. Η κυπριακή NAVTEX παραμένει σε ισχύ ως τις 16 του μηνός.

Απειλή για μέτρα

Χθες η «Μιλιέτ» έγραψε ότι η Τουρκία απέτρεψε το σκάφος “Fugro Gauss” να πραγματοποιήσει έρευνες στην περιοχή για την οποία η Αγκυρα διατυπώνει τον ανυπόστατο ισχυρισμό ότι «ανήκει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα».

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, το τουρκικό ναυτικό αναπτύχθηκε στην περιοχή και η Αγκυρα διεμήνυσε ότι το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή της. Πηγή του τουρκικού υπουργείου Αμυνας την οποία επικαλούνται τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφερε ότι «τα αεροπορικά και ναυτικά μέσα της Τουρκίας έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα» και ότι «οι δραστηριότητες του εν λόγω πλοίου παρακολουθούνται στενά».

Αναφερόμενη στο ιστορικό της υπόθεσης η εφημερίδα είχε επίσης ισχυριστεί ότι η NAVTEX των κυπριακών αρχών – τις οποίες αποκαλεί όπως πάντα «ελληνοκυπριακή διοίκηση» – «ήταν παράνομη, καθώς αφορά και περιοχή που περιλαμβάνει και την τουρκική υφαλοκρηπίδα». Ωστόσο, πρόσθεσε επικαλούμενη το τουρκικό υπουργείο Αμυνας η «Μιλιέτ», «αυτή η απόπειρα τετελεσμένου γεγονότος εκ μέρους των Ε/κ αντιμετωπίστηκε άμεσα από την Τουρκία».

Η ίδια πηγή φέρεται να ισχυρίστηκε πως «η αποφασιστικότητά μας σχετικά με τα δικαιώματά μας στην υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως δηλώθηκε στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020, αποδεικνύεται συνεχώς τόσο στο τραπέζι όσο και στο πεδίο.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οποιεσδήποτε δραστηριότητες όπως η τοποθέτηση καλωδίων/σωλήνων ή η επιστημονική έρευνα στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, ένα παράκτιο κράτος».

«Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, διεξάγουμε πάντα την απαραίτητη παρακολούθηση χωρίς να επιτρέπουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας και δεν επιτρέπουμε καμία δραστηριότητα ή έργο που αγνοεί τη χώρα μας (όπως το Εργο Διασύνδεσης της Μεγάλης Θάλασσας)», φέρεται να είπε πάντα η ίδια πηγή του τουρκικού ΥΠΑΜ.

Τι απαντά η Λευκωσία

Ανώτερη πηγή στη Λευκωσία είπε στα «ΝΕΑ» ότι πρόκειται για αναπαραγωγή των γνωστών ισχυρισμών αναφορικά με τις νομικά ανυπόστατες τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Διευκρίνισε μάλιστα ότι παρά τους τουρκικούς ισχυρισμούς για παρεμβολή του τουρκικού πολεμικού ναυτικού προς το σκάφος κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί μέχρι χθες το βράδυ και αυτό προκύπτει από τη συνεχή επικοινωνία των κυπριακών αρχών με το πλοίο “Fugro Gauss”. Ωστόσο η Λευκωσία δεν υποτιμά την απειλή και βρίσκεται σε επαφή και με την Αθήνα αλλά και με το Λονδίνο, το Ριάντ και το Βερολίνο, ενημερώνοντας τις ηγεσίες των τεσσάρων χωρών για τη νέα πρόκληση από την Τουρκία και τις απειλές που και πάλι διατυπώνει η Αγκυρα.