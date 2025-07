Προερχόταν από τον χώρο του κατς, το θέαμα που οι Αμερικανοί αποθέωναν – και συνεχίζουν να αποθεώνουν. Το έκανε μόδα, επέβαλε την περσόνα του εντός και εκτός ρινγκ, υποδυόταν πολύ συχνά τον εαυτό του φτάνοντας σε θεατράλες εμφανίσεις με σκισμένα T-shirt, άγριες μούτες και «ελεγχόμενο» πόνο. Ειδικά όταν μέσω διάφορων δορυφορικών καναλιών έφτασε το θέαμα και στη χώρα μας έμαθαν και οι Ελληνες τον σχεδόν φάνκι παλαιστή. Τότε ήταν που έγινε ιδιαίτερα γνωστή η – και καλά – κόντρα του με τον Ultimate Warrior, όταν ο Χόγκαν ηττήθηκε παραδίδοντας τη σκυτάλη στον αντίζηλο, ο οποίος όμως απέτυχε να τον διαδεχθεί, με αποτέλεσμα ο Χόγκαν λίγους μήνες μετά να ξανακατακτήσει τη ζώνη.

Ο Χαλκ Χόγκαν, από τους διασημότερους επαγγελματίες παλαιστές (κατσέρ) κατά τη δεκαετία του 1980, έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 71 ετών από ανακοπή καρδιάς. Ο ιταλικής καταγωγής Τέρενς Γιουτζίν Μπολέα, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε το 1953 στην Ογκάστα της Τζόρτζια. Από τα μαθητικά του χρόνια ενδιαφέρθηκε για την πάλη, ώσπου το 1979 τον ανακάλυψε ο Βίνσεντ ΜακΜάον, ιδιοκτήτης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πάλης (WWF). Εξαιτίας του σωματικού όγκου του (2,03 μ. και 137 κιλά) και της ομοιότητάς του με τον Απίθανο Χαλκ, o ΜακΜάχον του έδωσε το όνομα Χαλκ Χόγκαν. Με τη χαρακτηριστική μπαντάνα, τις κίτρινες μπότες και το σύνθημα «Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you;», θα άφηνε ισχυρό αποτύπωμα σε γενιές οπαδών. Συμμετείχε σε 8 Wrestlemania, ενώ κράτησε για περίπου 4 χρόνια τη ζώνη του πρωταθλητή, κατακτώντας συνολικά 12 παγκόσμιους τίτλους στις μεγαλύτερες αμερικανικές διοργανώσεις: 6 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής WWF/WWE και 6 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής WCW.

Η απήχησή του στο κοινό προσέλκυσε το ενδιαφέρον του Σιλβέστερ Σταλόνε, ο οποίος του προσέφερε ένα ρόλο στο «Ρόκι Νο3» (1982), ενώ παράλληλα έπαιξε σε πολλές ψευδο-περιπέτειες, όπου ουσιαστικά υποδυόταν τον εαυτό του αλλάζοντας αμφίεση (έως και τον Αϊ-Βασίλη με μούσκουλα, δηλαδή). Και φυσικά επέβαλε τους δικούς του όρους στο «σενάριο» των αγώνων πάλης, ώστε να κερδίζει το μερίδιο του λέοντα και να φαίνεται πάντοτε το μεγαλύτερο όνομα προς το κοινό. Η καριέρα του άρχισε να παίρνει αντίστροφη κατεύθυνση ήδη στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν παραδέχτηκε ότι έπαιρνε αναβολικά. Το 2012 βγήκε στη δημοσιότητα sex tape του με τη Heather Clem, τραβηγμένο εν αγνοία του, γεγονός που οδήγησε σε δικαστική διαμάχη και αποζημίωση εκατομμυρίων υπέρ του και κατά της ιστοσελίδας Gawker.