Καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει ήλιος, θάλασσα και… αδέσποτα αλλά και κακοποιημένα δεσποζόμενα που πολλές φορές βρίσκουν την ελπίδα μέσα από τους επισκέπτες μας. Τουρίστες που έρχονται με βαλίτσες οι οποίες τελικά είναι γεμάτες για να βοηθήσουν τα πιο αδύναμα πλάσματα της κοινωνίας μας.

Στα τουριστικά κέντρα, οι καταγγελίες για κακοποίηση ζώων συντροφιάς και ιπποειδών ανεβαίνουν κατά 30% τους θερινούς μήνες. Το Τμήμα Προστασίας Ζώων δέχεται πλέον το 50% των email του καλοκαιριού από αλλοδαπούς επισκέπτες – μια πολύ σημαντική συνεισφορά, που δεν αφορά μόνο προβλήματα, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλίας. Οι τουρίστες έρχονται εδώ για τις ελληνικές παραλίες, αλλά τελικά γίνονται η φωνή των ζώων.

Μια Γερμανίδα στην Εύβοια

Μια 30χρονη γερμανίδα τουρίστρια έφτασε στην Εύβοια με τα δύο δικά της σκυλιά από το Ντίσελντορφ, συνδυάζοντας τηλεργασία και διακοπές. Σύντομα, όμως, βρέθηκε να βοηθά δικά μας αδέσποτα και κακοποιημένα – και τελικά υιοθέτησε ένα αποστεωμένο κυνηγόσκυλο από το κυνοκομείο της Χαλκίδας.

Η Μιράντα Παπαδοπούλου, πρόεδρος του Ζωόφιλου Συλλόγου, δηλώνει:

«Χρειάστηκε μια γερμανίδα τουρίστρια για να δείξει τον δρόμο όταν βρισκόμαστε μπροστά σε μια κακοποίηση. Οι πολίτες πρέπει να μιλάμε. Σιωπή ίσον συνενοχή».

Από την Κέρκυρα έως τη Θάσο

Τις τελευταίες ημέρες, τουρίστες στην Κέρκυρα κατήγγειλαν τη φρικτή κακοποίηση ζώων σε κτήμα, μια κακοποίηση που προφανώς διαρκούσε για αρκετά έτη. Στη Θάσο είδαν κακοποιημένο γαϊδούρι και όταν ο ντόπιος ιδιοκτήτης το απέκρυψε, οι ίδιοι κινητοποιήθηκαν. «Πεζοπόροι τουρίστες ανέβηκαν τυχαία στο Παντέλι της Λέρου και εντόπισαν 36 σκυλιά σε άθλια κατάσταση, όπου απεδείχθη χώρος του δήμου. Για αυτό που είδαν οι τουρίστες ο ίδιος ο δήμαρχος δήλωσε άγνοια και οι ντόπιοι κοιτούσαν χωρίς να βλέπουν» σημειώνει στα «ΝΕΑ Σαβββατοκύριακο» η Ζαχαρούλα Λαγοπάτη, ιδρυτικό μέλος του φιλοζωικού σωματείου «Αδέσποτα Πατουσάκια Λέρου», που προχώρησε σε μηνυτήρια αναφορά και έδωσε τις πρώτες βοήθειες.

Takis Shelter: αυτοτελής τουριστικός προορισμός

Οσο περίεργο κι αν φαίνεται σε πολλούς Ελληνες, υπάρχουν τουρίστες από όλον τον κόσμο που ταξιδεύουν από τη χώρα τους στην Ιεράπετρα της Κρήτης μόνο και μόνο για να επισκεφθούν και να περάσουν τις διακοπές τους στο καταφύγιο του Τάκη Προεστάκη. Εχει γίνει σημείο αναφοράς φιλοξενώντας περισσότερα από 600 κακοποιημένα σκυλιά, γάτες, αλλά ακόμη και πρόβατα και κατσίκια. Συχνά αρκετοί από αυτούς γυρίζουν στην πατρίδα τους έχοντας υιοθετήσει ένα νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Μία εικόνα χίλιες λέξεις

Ο διάλογος στα διεθνή φόρα είναι ενδεικτικός: «During her four weeks in Ioannina… I saw tourists on the beach feeding dogs […] cats at restaurants surviving on whatever tourists provide» NEOS KOSMOS. Κι ανάμεσα σε εκατομμύρια τουρίστες, όσοι αντιδρούν στέκουν ως παράδειγμα: ψάχνουν για υιοθεσίες, πληρώνουν για τη φροντίδα των ζώων, καταγγέλλουν, ξοδεύουν χρόνο και χρήματα – πολλές φορές ακόμα και όταν ταξιδεύουν για τις διακοπές τους.

Ο επικεφαλής του Τμήματος Προστασίας Ζώων Θεόδωρος Καμπούρης μας υπενθυμίζει:

«Τα ζώα δεν έχουν φωνή και δυνατότητα να καταγγείλουν τα δεινά τους, οφείλουμε εμείς να γίνουμε η φωνή τους. Ολες οι παραβατικές συμπεριφορές συνδέονται μεταξύ τους και η συμπεριφορά ενός ανθρώπου προς τα ζώα δείχνει συνολικά τη στάση του προς την κοινωνία».

Και μας υπενθυμίζει ότι όσο πιο λεπτομερείς οι καταγγελίες τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα δικαίωσης.

Πώς μπορεί να βοηθήσει ο καθένας

Καταγγελίες στο koinast@astynomia.gr ή τηλεφωνικά στο 10410.

Να είναι αναλυτικές και λεπτομερείς.

Να κινητοποιούμαστε όπως κάνουν οι επισκέπτες μας.

Οχι για να μειώσουμε την αγάπη των ανθρώπων μας, αλλά για να αναδείξουμε ότι η προστασία των ζώων στην Ελλάδα είναι ζήτημα ανθρωπιάς, νομιμότητας και συλλογικής ευθύνης. Οχι έκρηξη φανατισμού, αλλά ουσιαστική κοινωνική αλλαγή.

Σε αυτή την Ελλάδα της θάλασσας και της φιλοξενίας, εκείνοι που νοιάζονται για τα ζώα δεν είναι μόνο πολίτες· είναι ταξιδιώτες με συνείδηση. Τουρίστες που ήρθαν για διακοπές, αλλά έφυγαν έχοντας… σώσει μια ζωή.