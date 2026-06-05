Ο πυρετός του Μουντιάλ έχει ήδη αρχίσει να ανεβαίνει στον Καναδά, με μία εντυπωσιακή πρωτοβουλία που τράβηξε τα βλέμματα σε ολόκληρο τον κόσμο.
Στο βουνό Grouse Mountain, κοντά στο Βανκούβερ, απλώθηκε η μεγαλύτερη καναδική σημαία που έχει κατασκευαστεί ποτέ στη χώρα, στέλνοντας μήνυμα υπερηφάνειας ενόψει της συνδιοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό.
Η γιγαντιαία σημαία έχει διαστάσεις 160 επί 80 μέτρα και καλύπτει τεράστια έκταση στην πλαγιά του βουνού, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που έγινε αμέσως viral στα κοινωνικά δίκτυα.
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