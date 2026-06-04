Μπορεί η σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου να πλησιάζει, όμως στη Βραζιλία ο πυρετός της διοργάνωσης έχει ήδη αρχίσει να ανεβαίνει.

Κάτοικοι της πόλης Οζάσκο, στην πολιτεία του Σάο Πάουλο, προχώρησαν σε μια εντυπωσιακή πρωτοβουλία, ζωγραφίζοντας 38 σημαίες της Βραζιλίας κατά μήκος ενός ολόκληρου δρόμου της γειτονιάς τους.

Οι εικόνες από ψηλά κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με τον δρόμο να έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο κιτρινοπράσινο «χαλί», αποτυπώνοντας το πάθος των Βραζιλιάνων για την εθνική τους ομάδα.

Η «Σελεσάο» θα κυνηγήσει το έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, με τους φιλάθλους της να δείχνουν από νωρίς πως βρίσκονται ήδη σε… μουντιαλικό κλίμα.