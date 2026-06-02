Σε τροχιά αλλαγής σελίδας βρίσκεται η Λίβερπουλ, η οποία φέρεται να έχει καταλήξει σε συμφωνία με τον Άντονι Ιραόλα για τη θέση του προπονητή, μετά την αποχώρηση του Άρνε Σλοτ από τον πάγκο των «κόκκινων».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές επιταχύνθηκαν τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα να υπάρξει ταύτιση απόψεων στα βασικά σημεία της συνεργασίας. Έτσι, η ολοκλήρωση της συμφωνίας και οι επίσημες ανακοινώσεις μοιάζουν πλέον διαδικαστικού χαρακτήρα.

Ο 42χρονος τεχνικός έχει ανεβάσει κατακόρυφα το προφίλ του τα τελευταία χρόνια χάρη στην εντυπωσιακή παρουσία του στην Μπόρνμουθ.

🚨💣 BREAKING: Liverpool reach agreement in principle to appoint Andoni Iraola as new manager, here we go! 🔴🫱🏻‍🫲🏼 Exclusive story from Saturday, 100% confirmed: Arne Slot left and Iraola will lead #LFC project, as expected. Talks advanced over last 48h and deal in place. pic.twitter.com/2FIMdRnn0B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Υπό τις οδηγίες του, ο αγγλικός σύλλογος πραγματοποίησε μία από τις πιο επιτυχημένες σεζόν της ιστορίας του, κατακτώντας την έκτη θέση στην Premier League και εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά ευρωπαϊκή συμμετοχή μέσω του Europa League.

Παράλληλα, η ομάδα του Ιραόλα ξεχώρισε για το επιθετικό και απαιτητικό αγωνιστικό της στυλ, καταγράφοντας μεγάλο αήττητο σερί και παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη σταθερότητα στο δεύτερο μισό της σεζόν.