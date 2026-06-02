Με εμπόδια ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την έναρξη της σειράς των τελικών. Ο Κώστας Σλούκας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης την Τρίτη, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη τη συμμετοχή τους στην πρώτη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Ο αρχηγός των «πρασίνων», ο οποίος είχε υποβληθεί σε χειρουργικό καθαρισμό (αρθροσκόπηση) τον Απρίλιο, αγωνίστηκε μόνο στο πρώτο ματς της ημιτελικής φάσης με τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη, ο 25χρονος φόργουορντ συνεχίζει να ταλαιπωρείται από πελματιαία απονευρωσίτιδα. Στον αντίποδα, ο τεχνικός της ομάδας μπορεί να υπολογίζει κανονικά στις υπηρεσίες των Κένεθ Φαρίντ και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, οι οποίοι είναι πλήρως έτοιμοι.

Αν επιβεβαιωθεί η απουσία του Σλούκα από το πρώτο παιχνίδι, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει τροποποίηση στη λίστα των ξένων παικτών.

Τέλος, με στόχο τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση, η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο αποφάσισαν η αποστολή να καταλύει σε ξενοδοχείο πριν από κάθε αναμέτρηση της τελικής φάσης, αρχής γενομένης από το συγκεκριμένο ματς.