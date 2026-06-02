Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε νωρίτερα από το αναμενόμενο την παρουσία του στο Roland Garros, καθώς αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι. Πλέον, αφήνει πίσω του τη χωμάτινη περίοδο και επικεντρώνεται στους αγώνες σε γρασίδι, με πρώτο προορισμό τη Γερμανία.

Η συμμετοχή του στο Παρίσι δεν συνοδεύτηκε από τα αποτελέσματα που επιδίωκε, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη, φέρνοντάς τον κοντά στο Νο83. Παρ’ όλα αυτά, το υπόλοιπο της σεζόν προσφέρει περιθώρια για σημαντική άνοδο, καθώς μετά το περσινό Wimbledon είχε μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω τραυματισμού και δεν καλείται να υπερασπιστεί πολλούς βαθμούς.

Με τη σεζόν στο χώμα να έχει ολοκληρωθεί, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στρέφεται πλέον στις διοργανώσεις του γρασιδιού. Αντί να αγωνιστεί στο τουρνουά του Κουίνς Κλαμπ στη Μεγάλη Βρετανία, επέλεξε να συμμετάσχει στο τουρνουά του Χάλε στη Γερμανία, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 15 έως τις 21 Ιουνίου.

Αν και έχει δηλώσει συμμετοχή, η τρέχουσα θέση του στην παγκόσμια κατάταξη δεν του εξασφαλίζει θέση στο κυρίως ταμπλό. Έτσι, εκτός απροόπτου, θα χρειαστεί να περάσει από τη διαδικασία των προκριματικών για να διεκδικήσει την είσοδό του στη βασική φάση της διοργάνωσης.

Λίγες ημέρες πριν από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη Γερμανία, ο Τσιτσιπάς θα βρεθεί στη Βουλγαρία, όπου στις 12 Ιουνίου θα συμμετάσχει σε φιλανθρωπική εκδήλωση επίδειξης. Η παρουσία του εκεί έχει στόχο να στηρίξει το έργο του ιδρύματος του στενού φίλου και συναθλητή του, Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.