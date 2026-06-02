Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής μιας νέας γενιάς τεχνολογίας διαιτησίας, καθώς η FIFA ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στο σύστημα εντοπισμού οφσάιντ και στη λειτουργία του VAR, με στόχο ταχύτερες και πιο ακριβείς αποφάσεις.

Η σημαντικότερη καινοτομία αφορά το αναβαθμισμένο ημιαυτόματο σύστημα οφσάιντ, το οποίο θα μπορεί να ειδοποιεί σε πραγματικό χρόνο τους βοηθούς διαιτητές όταν ένας ποδοσφαιριστής βρίσκεται ξεκάθαρα εκτεθειμένος. Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να μειωθούν σημαντικά οι περιπτώσεις όπου οι βοηθοί κρατούν χαμηλά τη σημαία μέχρι να ολοκληρωθεί η φάση.

Άμεση ειδοποίηση για τα ξεκάθαρα οφσάιντ

Το νέο σύστημα θα αποστέλλει ηχητικό σήμα στον βοηθό διαιτητή όταν ένας παίκτης βρίσκεται περισσότερο από 10 εκατοστά σε θέση οφσάιντ. Μέχρι σήμερα, η αντίστοιχη τεχνολογία ενεργοποιούνταν μόνο σε περιπτώσεις που η παράβαση ξεπερνούσε τα 50 εκατοστά.

Παρόλα αυτά, η τελική απόφαση θα παραμένει στον βοηθό, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να αφήσει τη φάση να εξελιχθεί αν θεωρήσει ότι υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα ή αστοχία του συστήματος.

Η FIFA εκτιμά πως η αλλαγή αυτή θα μειώσει την ταλαιπωρία για ποδοσφαιριστές και φιλάθλους, ενώ θα περιορίσει και τον κίνδυνο τραυματισμών από φάσεις που συνεχίζονται χωρίς λόγο ενώ το οφσάιντ είναι ξεκάθαρο.

Ψηφιακά «αντίγραφα» όλων των ποδοσφαιριστών

Παράλληλα, η FIFA θα χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων όλων των ποδοσφαιριστών που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση.

Συνολικά 1.248 παίκτες, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις αποστολές των 48 εθνικών ομάδων, θα περάσουν από ειδική διαδικασία σάρωσης πριν από την έναρξη του τουρνουά. Η διαδικασία θα διαρκεί μόλις ένα δευτερόλεπτο και θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επίσημης φωτογράφισης των ομάδων.

Η νέα τεχνολογία αναμένεται να προσφέρει πολύ πιο ακριβή και κατανοητά γραφικά στις τηλεοπτικές μεταδόσεις των φάσεων οφσάιντ.

Νέα εργαλεία για μπάλα εκτός γηπέδου και παρεμπόδιση τερματοφύλακα

Η FIFA ανακοίνωσε επίσης την εισαγωγή συστημάτων που θα επιτρέπουν στο VAR να διαπιστώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια αν η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη εκτός αγωνιστικού χώρου πριν από την επίτευξη ενός γκολ.

Χάρη στον αισθητήρα που βρίσκεται ενσωματωμένος στην μπάλα και στις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις των φάσεων, οι διαιτητές θα μπορούν να ελέγχουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τόσο τις περιπτώσεις εξόδου της μπάλας όσο και αποφάσεις που αφορούν κόρνερ ή άουτ.

Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθούν ειδικές τρισδιάστατες προβολές για τις περιπτώσεις οφσάιντ όπου εξετάζεται αν ένας ποδοσφαιριστής επηρεάζει την ορατότητα του τερματοφύλακα. Μέσω εικονικών λήψεων από τη σκοπιά των γκολκίπερ, το VAR θα έχει στη διάθεσή του ένα ακόμη εργαλείο για πιο γρήγορες και αξιόπιστες αποφάσεις.

Με τις νέες αυτές παρεμβάσεις, η FIFA φιλοδοξεί να κάνει το Μουντιάλ 2026 το πιο τεχνολογικά προηγμένο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Πηγή: BBC