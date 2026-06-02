Παρά την έντονη προσπάθεια της Ίντερ Μαϊάμι να τον πείσει να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν σκοπεύει να επιστρέψει άμεσα στους πάγκους.

Ο Καταλανός προπονητής ολοκλήρωσε την πολυετή και άκρως επιτυχημένη παρουσία του στη Μάντσεστερ Σίτι, κλείνοντας έναν δεκαετή κύκλο γεμάτο τίτλους και διακρίσεις. Η αποχώρησή του από τους «πολίτες» άνοιξε αμέσως τη συζήτηση γύρω από τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ωστόσο ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει πως προτεραιότητά του είναι να απομακρυνθεί προσωρινά από την προπονητική δράση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Yahoo Sports, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ επιχείρησε να πραγματοποιήσει μία από τις πιο εντυπωσιακές κινήσεις των τελευταίων ετών, προτείνοντας στον Γκουαρδιόλα να αναλάβει την Ίντερ Μαϊάμι. Στόχος ήταν να συνεργαστεί ξανά με τον Λιονέλ Μέσι, αναβιώνοντας μια από τις πιο επιτυχημένες ποδοσφαιρικές συμπράξεις στην ιστορία της Μπαρτσελόνα.

Παρότι το ενδεχόμενο προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον, ο έμπειρος τεχνικός απέρριψε την πρόταση, επιμένοντας πως χρειάζεται χρόνο μακριά από την καθημερινότητα των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Μάλιστα, φέρεται να ενημέρωσε τον Μπέκαμ ότι δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη, υπογραμμίζοντας πως η απόφασή του για ένα διάλειμμα είναι οριστική.