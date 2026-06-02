Θετικό μήνυμα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις έστειλε από την Αθήνα ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα Τσαγατάι Ερτσιγές, κατά τη δεξίωση που διοργάνωσε η τουρκική πρεσβεία με αφορμή τη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Posidonia 2026.

Ο Τούρκος πρέσβης τόνισε ότι τα τελευταία τρία χρόνια, Ελλάδα και Τουρκία έχουν αποδείξει πως, παρά τις διαφορές και τα εκκρεμή ζητήματα, «ο διάλογος είναι εφικτός, η συνεργασία είναι εφικτή και η πρόοδος είναι εφικτή».

Όπως σημείωσε, οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας παραμένουν ανοιχτοί και λειτουργικοί. Μέσα από τη συνεχή επαφή και την αμοιβαία προσπάθεια, έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που επιτρέπει στις δύο χώρες να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και ταυτόχρονα να διευρύνουν τα πεδία συνεργασίας.

Η δέσμευση των ηγετών Ελλάδας και Τουρκίας

Ο κ. Ερτσιγές αναφέρθηκε στη βούληση των δύο ηγετών να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τη διαδικασία προσέγγισης. Υπενθύμισε ότι η δέσμευση αυτή επιβεβαιώθηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον περασμένο Φεβρουάριο.

«Η πρόοδος που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια δημιούργησε μια πολύτιμη βάση διαλόγου, συνεργασίας, αμοιβαίου οφέλους και κατανόησης», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το θετικό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τούρκος πρέσβης συνέδεσε την πορεία των διμερών σχέσεων με την οικονομική συνεργασία, υπογραμμίζοντας ότι οι ναυτιλιακοί τομείς των δύο χωρών μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου για διμερές εμπόριο ύψους 10 δισ. δολαρίων. Ο στόχος αυτός έχει τεθεί από τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

TΤέλος, ο κ. Ερτσιγές ανέφερε ότι οι θαλάσσιες μεταφορές, η ναυπηγική βιομηχανία, τα λιμάνια, οι υπηρεσίες logistics και συνολικά ο ναυτιλιακός κλάδος αποτελούν τομείς στους οποίους Ελλάδα και Τουρκία μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω συνεργασία προς αμοιβαίο όφελος.