Η Κροατία θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Μουντιάλ 2026 με στόχο να συνεχίσει τις μεγάλες διακρίσεις των τελευταίων ετών, έχοντας στο ρόστερ της τον Λούκα Μόντριτς και τον Ιβάν Πέρισιτς για το τελευταίο μεγάλο τους τουρνουά με την εθνική ομάδα.
Η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς, φιναλίστ του 2018 και τρίτη το 2022, επιδιώκει ακόμη μία πορεία πρωταγωνιστισμού σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, βασιζόμενη στον έμπειρο κορμό της.
Από την αποστολή, ωστόσο, απουσιάζουν σημαντικά ονόματα όπως οι Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, Λόβρο Μάγερ, Γιόσιπ Γιουράνοβιτς και Μπόρνα Σόσα, γεγονός που προκάλεσε συζητήσεις γύρω από τις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού.
Αναλυτικά η αποστολή
Τερματοφύλακες Ντομινίκ Λιβάκοβιτς (Ντινάμο),Ντομινίκ Κοτάρσκι (Κοπεγχάγη), Ίβορ Πάντουρ (Χαλ Σίτι)
Αμυντικοί Γιόσκο Γκβάρντιολ (Μάντσεστερ Σίτι), Ντούγε Τσάλετα-Τσαρ (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Γιόσιπ Σούταλο (Άγιαξ), Γιόσιπ Στάνισιτς (Μπάγερν Μονάχου), Μαρίν Πόνγκρατσιτς (Φιορεντίνα), Κρίστιαν Γιάκιτς (Άουγκσμπουργκ), Μάρτιν Έρλιτς (Μίντιλαντ), Λούκα Βούσκοβιτς (Αμβούργο)
Μέσοι Λούκα Μόντριτς (Μίλαν), Ματέο Κόβασιτς (Μάντσεστερ Σίτι), Μάριο Πάσαλιτς (Αταλάντα), Νικόλα Βλάσιτς (Τορίνο), Λούκα Σούτσιτς (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Μάρτιν Μπατούρινα (Κόμο), Πέταρ Σούτσιτς (Ίντερ), Νικόλα Μόρο (Μπολόνια), Τόνι Φρουκ (Ριέκα)
Eπιθετικοί: Ιβάν Πέρισιτς (Αϊντχόφεν), Αντρέι Κράμαριτς (Χόφενχαϊμ), Άντε Μπούντιμιρ (Οσασούνα), Μάρκο Πάσαλιτς (Ορλάντο Σίτι), Πέταρ Μούσα (Ντάλας), Ίγκορ Ματάνοβιτς (Φράιμπουργκ)
📜 This is #Croatia!
Our final 2026 @FIFAWorldCup squad confirmed! 🇭🇷☑️ #HrabarBroj #Family #WorldCup #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/T6MaMod0vq
— HNS (@HNS_CFF) June 1, 2026