Η Κροατία θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Μουντιάλ 2026 με στόχο να συνεχίσει τις μεγάλες διακρίσεις των τελευταίων ετών, έχοντας στο ρόστερ της τον Λούκα Μόντριτς και τον Ιβάν Πέρισιτς για το τελευταίο μεγάλο τους τουρνουά με την εθνική ομάδα.

Η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς, φιναλίστ του 2018 και τρίτη το 2022, επιδιώκει ακόμη μία πορεία πρωταγωνιστισμού σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, βασιζόμενη στον έμπειρο κορμό της.

Από την αποστολή, ωστόσο, απουσιάζουν σημαντικά ονόματα όπως οι Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, Λόβρο Μάγερ, Γιόσιπ Γιουράνοβιτς και Μπόρνα Σόσα, γεγονός που προκάλεσε συζητήσεις γύρω από τις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού.