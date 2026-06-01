Η Αναντολού Εφές ηττήθηκε οριακά με 60-59 από τη Φενέρμπαχτσε, σε ένα παιχνίδι όπου απώλεσε διαφορά 18 πόντων (33-51) και είδε τη νίκη να «γλιστρά» στο φινάλε.

Ωστόσο, το αγωνιστικό αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο, καθώς ο Βενσάν Πουαριέ τραυματίστηκε σοβαρά σε φάση της τέταρτης περιόδου, προκαλώντας ανησυχία στο στρατόπεδο της Εφές.

Ο Γάλλος σέντερ προσπάθησε να αλλάξει κατεύθυνση για να διεκδικήσει την μπάλα, όμως έπεσε στο παρκέ σφαδάζοντας από τον πόνο, με τους συμπαίκτες και το ιατρικό επιτελείο να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.

Ο Πουαριέ αποχώρησε υποβασταζόμενος και δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει την αναμέτρηση, με την κατάστασή του να αναμένεται να εκτιμηθεί τις επόμενες ώρες.