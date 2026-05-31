Το όνομα του Αντρέας Κρίστενσεν συνδέθηκε στο εξωτερικό με τον Παναθηναϊκό, σε ένα δημοσίευμα που βάζει τους «πράσινους» ανάμεσα στις ομάδες που θα μπορούσαν να εξετάσουν την περίπτωσή του.

Ο Δανός κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τους Καταλανούς, έπειτα από αρκετές σεζόν στις οποίες ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και δεν κατάφερε να βρει την απαιτούμενη σταθερότητα.

Όπως είναι λογικό, το όνομά του έχει αρχίσει να κυκλοφορεί στην ευρωπαϊκή αγορά και όπως υποστηρίζει ο Τούρκος δημοσιογράφος, Εμρέ Κονούρ, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να ασχοληθεί με την περίπτωσή του, με τον Γιάκομπ Νίστρουπ να αποτελεί έναν πιθανό συνδετικό κρίκο.

Πάντως, πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση. Ο Κρίστενσεν διαθέτει παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί σε Μπαρτσελόνα, Τσέλσι και στην Εθνική Δανίας, ενώ φέρεται να έχει προταθεί και σε συλλόγους όπως η Μίλαν, η Τότεναμ και η Άρσεναλ.