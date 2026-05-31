Μέσα στους ξέφρενους πανηγυρισμούς της Παρί Σεν Ζερμέν για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου Champions League, μία στιγμή ξεχώρισε και υπενθύμισε σε όλους την ανθρώπινη πλευρά του ποδοσφαίρου.

Πρωταγωνιστής ήταν ο αρχηγός των Παριζιάνων, Μαρκίνιος, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος της διαδικασίας των πέναλτι έσπευσε να σταθεί δίπλα στον Γκάμπριελ Μαγκαλιάες της Άρσεναλ, τον παίκτη που αστόχησε στην τελευταία εκτέλεση και ουσιαστικά έκρινε τον τίτλο υπέρ της γαλλικής ομάδας.

Η Παρί επικράτησε με 4-3 στα πέναλτι, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας, κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βαρύτιμο τρόπαιο. Την ώρα που οι συμπαίκτες του πανηγύριζαν την κορυφή της Ευρώπης, ο Μαρκίνιος προτίμησε να πλησιάσει τον συμπατριώτη του και να του προσφέρει λίγα λόγια στήριξης σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του.

Αργότερα, ο Βραζιλιάνος αμυντικός αποκάλυψε πως η αντίδρασή του ήταν απόλυτα αυθόρμητη, καθώς θυμήθηκε μια δική του οδυνηρή εμπειρία με τη φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας.

«Μόλις έχασε εκείνο το πέναλτι, θυμήθηκα πώς ένιωσα όταν έχασα το γκολ εναντίον της Κροατίας και μας έβγαλε εκτός από το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε, αναφερόμενος στον αποκλεισμό της Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 2022.

Ο αρχηγός της Παρί εξήγησε πως καταλαβαίνει απόλυτα το βάρος που κουβαλά ένας ποδοσφαιριστής σε τέτοιες στιγμές και τόνισε ότι ο Γκάμπριελ δεν πρέπει να κριθεί από μία μόνο φάση.

«Το έχω περάσει ο ίδιος και ξέρω πόσο δύσκολο είναι όταν σου συμβαίνει αυτό ως παίκτης. Πρέπει να είσαι πολύ δυνατός για να ξεπεράσεις μια τέτοια στιγμή και ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτό. Ο Γκάμπριελ ήθελε πολύ να κερδίσει αυτόν τον τίτλο και είχε όλη αυτή την πίεση πάνω του, γνωρίζοντας ότι αν αστοχούσε, το όνειρό του θα είχε χαθεί και θα ήμασταν πρωταθλητές».

Παράλληλα, ο Μαρκίνιος φρόντισε να αποθεώσει τον αμυντικό της Άρσεναλ, υπογραμμίζοντας ότι πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν και παραμένει ένας από τους σημαντικότερους παίκτες τόσο για τον σύλλογό του όσο και για την Εθνική Βραζιλίας.