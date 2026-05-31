Ένα «βαρύ» όνομα φαίνεται πως βρέθηκε, έστω και διερευνητικά, στο κάδρο του Παναθηναϊκού πριν οι «πράσινοι» καταλήξουν στην επιλογή του Γιάκομπ Νίστρουπ για την τεχνική τους ηγεσία.

Ο λόγος για τον Ερνάν Κρέσπο. Σύμφωνα με τη Marca, ο Αργεντινός τεχνικός ήταν ανάμεσα στους προπονητές για τους οποίους υπήρξε ενδιαφέρον από ευρωπαϊκούς συλλόγους το τελευταίο διάστημα, με το ισπανικό μέσο να συμπεριλαμβάνει και τον Παναθηναϊκό στις ομάδες που έκαναν διερευνητική επαφή για την περίπτωσή του.

Η αναφορά δεν παρουσιάζει την υπόθεση ως προχωρημένη, ούτε ως διαπραγμάτευση που έφτασε κοντά σε συμφωνία. Δείχνει, όμως, ότι το «τριφύλλι» εξέτασε και άλλες λύσεις, πριν πάρει την τελική του απόφαση για τον πάγκο.

Ο Κρέσπο, στα 50 του, βρίσκεται σε φάση αναζήτησης του επόμενου σταθμού της προπονητικής του καριέρας. Έχοντας δουλέψει εκτός Ευρώπης, σε Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή και Κατάρ, θεωρεί πως έχει έρθει η στιγμή να κάνει το βήμα προς την ευρωπαϊκή αγορά. Εκεί όπου, ως ποδοσφαιριστής, έγραψε το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του.