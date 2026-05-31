Αναστάτωση επικρατεί στις τάξεις της Εθνική Νότιας Αφρικής λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026, καθώς η αποστολή της χώρας δεν κατάφερε να αναχωρήσει εγκαίρως για το Μεξικό εξαιτίας προβλημάτων με τις βίζες ποδοσφαιριστών και μελών του τεχνικού επιτελείου.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νότιας Αφρικής επιβεβαίωσε ότι προέκυψαν δυσκολίες με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Τα τοπικά ΜΜΕ χαρακτήρισαν την υπόθεση ως σοβαρό διοικητικό φιάσκο, που έφερε σε δύσκολη θέση την ομάδα λίγο πριν από τη μεγάλη διοργάνωση.

Έξαλλος ο υπουργός Αθλητισμού

Ο υπουργός Αθλητισμού της χώρας, Γκέιτον Μακένζι, ξέσπασε δημόσια για την κατάσταση, ζητώντας εξηγήσεις και απόδοση ευθυνών.

«Χρειάζομαι πλήρη αναφορά και πρέπει να ληφθούν μέτρα απέναντι σε όσους ευθύνονται για αυτό το χάος. Μας κάνουν να φαινόμαστε γελοίοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η ομοσπονδία τόνισε πως εργάζεται συνεχώς ώστε η αποστολή να ταξιδέψει το συντομότερο δυνατό στην Πόλη του Μεξικού και να προλάβει το πρόγραμμα προετοιμασίας της.

Κίνδυνος για την προετοιμασία πριν από την πρεμιέρα

Η Νότια Αφρική έχει προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Εθνική Τζαμάικας, το οποίο αποτελεί την τελευταία δοκιμή πριν από την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Εθνική Μεξικού στις 11 Ιουνίου.

Παράλληλα, η αποστολή χρειάζεται και άδειες εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το δεύτερο παιχνίδι της στη διοργάνωση είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Ατλάντα απέναντι στην Εθνική Τσεχίας.

Η Νότια Αφρική επιστρέφει σε τελική φάση Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 2010, όταν είχε φιλοξενήσει τη διοργάνωση, όμως η προετοιμασία της μόνο ιδανικά δεν εξελίσσεται, αφού προέρχεται και από τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη.

Πηγή: BBC

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα