Η Γερμανία έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας με άνεση της Φινλανδίας με 4-0 σε φιλική αναμέτρηση.

Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν κυριάρχησε από το ξεκίνημα μέχρι το φινάλε, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες και είχε σε εξαιρετική βραδιά τον Ντενίζ Ουντάβ, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ. Από ένα τέρμα πρόσθεσαν οι Φλόριαν Βιρτς και Τζαμάλ Μουσιάλα, με τα «πάντσερ» να ολοκληρώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προετοιμασία τους πριν από την πρεμιέρα στο Μουντιάλ.

Πίεση από το ξεκίνημα και προβάδισμα με Ουντάβ

Η Γερμανία μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και μόλις στο 8ο λεπτό άγγιξε το γκολ, όταν οι Μπράουν και Βιρτς συνεργάστηκαν εξαιρετικά από τα αριστερά, με τον Ουντάβ να βλέπει τον Χραντέτσκι να απομακρύνει δύσκολα την προσπάθειά του.

Ο επιθετικός της Στουτγκάρδης συνέχισε να απειλεί και λίγο πριν από το ημίωρο έφτασε ξανά κοντά στο γκολ έπειτα από δημιουργία του Μουσιάλα, όμως ο τερματοφύλακας της Φινλανδίας κράτησε προσωρινά το μηδέν.

Η υπεροχή των γηπεδούχων απέδωσε καρπούς στο 37ο λεπτό. Ο Λέναρτ Καρλ συνεργάστηκε με τον Γιόσουα Κίμιχ, ο οποίος έβγαλε ιδανική σέντρα στην περιοχή και ο Ουντάβ με άψογο τελείωμα άνοιξε το σκορ, γράφοντας το 1-0 που ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου μέρους.

Καταιγιστική στο δεύτερο ημίχρονο

Η επανάληψη ξεκίνησε ιδανικά για τους Γερμανούς. Στο 48ο λεπτό ο Ουντάβ έκλεψε την μπάλα από τον Άνταμ Μαρκίγιεφ και μοίρασε έτοιμο γκολ στον Φλόριαν Βιρτς, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 2-0.

Η ομάδα του Νάγκελσμαν συνέχισε να πιέζει και λίγο πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα βρήκε και τρίτο γκολ. Ο Φέλιξ Νμέτσα διάβασε σωστά μία φινλανδική πάσα, ο Λέναρτ Καρλ οδήγησε γρήγορα την αντεπίθεση και βρήκε τον Ουντάβ σε θέση βολής, με τον 29χρονο φορ να νικά για δεύτερη φορά τον Χραντέτσκι για το 3-0.

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 63ο λεπτό. Ο Καρλ κράτησε ζωντανή μία δύσκολη φάση, ο Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς γέμισε στην περιοχή και ο Τζαμάλ Μουσιάλα με δυναμικό τελείωμα από τα 16 μέτρα διαμόρφωσε το τελικό 4-0 μέσα σε αποθέωση από το κοινό.

Ικανοποίηση πριν από την πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Στα τελευταία λεπτά ο Νάγκελσμαν προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, με τον Ναντιέμ Αμιρί να γνωρίζει την αποθέωση από τους φιλάθλους της πόλης του, ενώ χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Νικ Βολτεμάντε.