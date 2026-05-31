Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Εθνική Ιαπωνίας βόλεϊ ανδρών λίγο πριν από την έναρξη του Volleyball Nations League, καθώς ένας από τους διεθνείς αθλητές της τέθηκε εκτός αποστολής μετά από σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

Ο λόγος για τον Σουνιτσίρο Σάτο, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές για κατοχή μαριχουάνας, προκαλώντας αναστάτωση στο στρατόπεδο της Εθνικής ομάδας. Η ιαπωνική ομοσπονδία δεν άργησε να αντιδράσει, απομακρύνοντας άμεσα τον 26χρονο κεντρικό από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας ενόψει της διοργάνωσης στην Κίνα.

Έλεγχοι και στους υπόλοιπους διεθνείς

Μετά το περιστατικό, οι αρμόδιοι προχώρησαν σε επιπλέον ελέγχους σε τέσσερις ακόμη αθλητές της Εθνικής ομάδας, χωρίς να προκύψει κάποιο στοιχείο που να τους συνδέει με την υπόθεση.

Παρά το γεγονός ότι το συμβάν αφορά μεμονωμένη περίπτωση, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις τάξεις της ιαπωνικής αποστολής, λίγες ημέρες πριν από τα πρώτα παιχνίδια απέναντι σε Κίνα, Πολωνία και Σλοβενία.

Ζήτησε συγγνώμη η ομοσπονδία

Η ομοσπονδία βόλεϊ της Ιαπωνίας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξέφρασε τη λύπη της για όσα συνέβησαν, ζητώντας συγγνώμη από τους φιλάθλους, τους χορηγούς και όλους όσοι στηρίζουν το άθλημα.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει να εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες ώστε να προστατεύσει την εικόνα και την αξιοπιστία του ιαπωνικού βόλεϊ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιαπωνία, ο Σάτο φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του και να εξέφρασε τη μεταμέλειά του για την αναστάτωση που προκάλεσε τόσο στην εθνική ομάδα όσο και στο άθλημα γενικότερα.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα