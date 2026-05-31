Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Εθνική Ιαπωνίας βόλεϊ ανδρών λίγο πριν από την έναρξη του Volleyball Nations League, καθώς ένας από τους διεθνείς αθλητές της τέθηκε εκτός αποστολής μετά από σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

Shunichiro Sato arrested on suspicion of marijuana possession: According to investigative sources, suspect Sato was allegedly found in possession of marijuana on the evening of the 27th at a pachinko parlor in Itabashi Ward, Tokyo. According to the Japan Volleyball Association… pic.twitter.com/VlStRmr9fJ — Reese 📸🏐 DONT REPOST TRANS/VIDEOS/PHOTOS (@hainakyuu_) May 28, 2026

Ο λόγος για τον Σουνιτσίρο Σάτο, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές για κατοχή μαριχουάνας, προκαλώντας αναστάτωση στο στρατόπεδο της Εθνικής ομάδας. Η ιαπωνική ομοσπονδία δεν άργησε να αντιδράσει, απομακρύνοντας άμεσα τον 26χρονο κεντρικό από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας ενόψει της διοργάνωσης στην Κίνα.

Έλεγχοι και στους υπόλοιπους διεθνείς

Μετά το περιστατικό, οι αρμόδιοι προχώρησαν σε επιπλέον ελέγχους σε τέσσερις ακόμη αθλητές της Εθνικής ομάδας, χωρίς να προκύψει κάποιο στοιχείο που να τους συνδέει με την υπόθεση.

❗️ Testy narkotykowe u wszystkich zawodników i sztabu szkoleniowego reprezentacji Japonii dały wynik negatywny – podaje oficjalne konto japońskiej federacji siatkarskiej. ✔️ Środkowy Sato został usunięty z kadry oraz zawieszony jako zawodnik do czasu wyjaśnienia całej sytuacji… pic.twitter.com/BiNG8NjbWF — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) May 29, 2026

Παρά το γεγονός ότι το συμβάν αφορά μεμονωμένη περίπτωση, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις τάξεις της ιαπωνικής αποστολής, λίγες ημέρες πριν από τα πρώτα παιχνίδια απέναντι σε Κίνα, Πολωνία και Σλοβενία.

Ζήτησε συγγνώμη η ομοσπονδία

Η ομοσπονδία βόλεϊ της Ιαπωνίας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξέφρασε τη λύπη της για όσα συνέβησαν, ζητώντας συγγνώμη από τους φιλάθλους, τους χορηγούς και όλους όσοι στηρίζουν το άθλημα.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει να εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες ώστε να προστατεύσει την εικόνα και την αξιοπιστία του ιαπωνικού βόλεϊ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιαπωνία, ο Σάτο φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του και να εξέφρασε τη μεταμέλειά του για την αναστάτωση που προκάλεσε τόσο στην εθνική ομάδα όσο και στο άθλημα γενικότερα.