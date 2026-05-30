Η έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων συνοδεύτηκε από μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα χιουμοριστική στιγμή, με έναν μαθητή να κερδίζει τις εντυπώσεις χάρη στην απάντησή του μπροστά στην κάμερα.

Την ώρα που οι περισσότεροι υποψήφιοι μιλούν για τις σχολές και το επαγγελματικό τους μέλλον, ο νεαρός μαθητής αποκάλυψε πως ο βασικός του στόχος είναι να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο: τον Άρη.

Με εμφανή την αγάπη του για τους «κιτρινόμαυρους», τόνισε ότι επιθυμεί να περάσει σε κάποια σχολή της πόλης ώστε να βρίσκεται πιο κοντά στην αγαπημένη του ομάδα και να μπορεί να την παρακολουθεί από κοντά.

Η αφοπλιστική του ειλικρίνεια και η αφοσίωσή του στον Άρη έκαναν γρήγορα το σχετικό απόσπασμα να ξεχωρίσει στα social media, προκαλώντας χαμόγελα στους φιλάθλους.

«Οπουδήποτε στη Θεσσαλονίκη. Οπουδήποτε! Για να είμαστε εδώ να βλέπουμε τον Άρη του χρόνου!» ήταν η αυθόρμητη ατάκα του νεαρού.

