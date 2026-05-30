Ραζβάν Λουτσέσκου, ένας εκ των κορυφαίων προπονητών τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η συνταγή της επιτυχίας του Ρουμάνου τεχνικού είναι ευρέως γνωστή. Όλοι οι παίκτες που έχουν συνεργαστεί με τον πρώην τεχνικό της Ξάνθης, μηδενός εξαιρουμένου, μιλούν για τον τρόπο ενθάρρυνσής του προς εκείνους και τις εν γένει καλές επαφές που δημιουργεί με τα μέλη της εκάστοτε ομάδας στην οποία εργάζεται.

Απτή απόδειξη αποτελεί η συνάντησή του στο Βουκουρέστι με τον Μπαφετιμπί Γκομίς. Οι δυο τους, έχοντας συνυπάρξει στην Αλ Χιλάλ, διατηρούν άψογη σχέση. Μάλιστα, ο Γάλλος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, όντας ενθουσιασμένος από το ραντεβού του με τον 57χρονο κόουτς, ανάρτησε σχετικό ποστ στο Instagram, στο οποίο απεικονίζονται να πίνουν καφέ. Η εν λόγω δημοσίευση συνοδεύεται και από ένα συγκινητικό ευχαριστήριο σχόλιο προς τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

«Ήταν σημαντικό για μένα να περάσω λίγο χρόνο με τον Ράζβαν Λουτσέσκου στο Βουκουρέστι, μοιραζόμενος συζητήσεις για το ποδόσφαιρο, τη ζωή και τις αξίες που μας καθοδηγούν σε κάθε κεφάλαιο. Ευγνώμων για τον χρόνο που μοιραστήκαμε».