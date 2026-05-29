Οκτώ νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του βιομηχανικού δυστυχήματος στην πολιτεία Ουάσιγκτον, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές την Πέμπτη. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, όταν έσπασε δεξαμενή με χημική ουσία σε εταιρεία που κατασκευάζει χάρτινες συσκευασίες για υγρά, προκαλώντας εκτεταμένη διαρροή.

Αρχικά είχε ανακοινωθεί ένας θάνατος την ίδια ημέρα του ατυχήματος, το οποίο συνέβη στη μονάδα Nippon Dynawave Packaging στην πόλη Λόνγκβιου, κοντά στα σύνορα της Ουάσιγκτον με το Όρεγκον. Η διαρροή αφορούσε χημικό διάλυμα που χρησιμοποιείται για την πολτοποίηση ξύλου. Ένας δεύτερος εργαζόμενος, που είχε διασωθεί, υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Το πυροσβεστικό σώμα της Λόνγκβιου ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν τα πτώματα έξι από τους εννέα εργαζόμενους που αγνοούνταν, ανεβάζοντας τον επιβεβαιωμένο αριθμό των θυμάτων σε οκτώ. Οι υπόλοιποι τρεις θεωρούνται επίσης νεκροί, με την επιχείρηση ανάκτησης να συνεχίζεται υπό δύσκολες συνθήκες.

Η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει με αργούς ρυθμούς, καθώς οι ομάδες διάσωσης αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο λόγω της παρουσίας χημικών καταλοίπων στο εργοστάσιο.

Σύμφωνα με τις αρχές, άλλοι οκτώ άνθρωποι —επτά εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης— τραυματίστηκαν. Ο κυβερνήτης της Ουάσιγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον, χαρακτήρισε το περιστατικό πιθανόν «την πιο πολύνεκρη βιομηχανική τραγωδία στη σύγχρονη ιστορία» της πολιτείας.

#BREAKING At least one fatality and 10 hospitalizations confirmed after a chemical tank implosion at Nippon Dynawave paper mill in Longview, WA. @LongviewFire and Hazmat are handling the scene. ​#Longview #Washington #Nippon pic.twitter.com/vCGuBSZjbb — jarvis ☠️ (@Vishii14) May 26, 2026

Το εργοστάσιο βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Κολούμπια, ο οποίος αποτελεί φυσικό σύνορο ανάμεσα στις πολιτείες Ουάσιγκτον και Όρεγκον. Οι πρώτοι έλεγχοι έδειξαν ότι ποσότητα του καυστικού υγρού κατέληξε στα νερά του ποταμού, προκαλώντας μόλυνση. Ωστόσο, οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την υδροδότηση της Λόνγκβιου.