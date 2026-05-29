Μεγάλες αντιδράσεις προκάλεσε στην Ιταλία η απόφαση του Σίλβιο Μπαλντίνι να καλέσει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές για τα φιλικά του Ιουνίου απέναντι σε Λουξεμβούργο και Ελλάδα, με τον Αντόνιο Κασάνο να ασκεί έντονη κριτική στον ομοσπονδιακό τεχνικό.

Η “σκουάντρα ατζούρα” γνώρισε έναν ακόμη οδυνηρό αποκλεισμό, μένοντας εκτός Μουντιάλ μετά την ήττα από τη Βοσνία στα playoffs του περασμένου Μαρτίου. Έτσι, η Ιταλία θα απουσιάσει από Παγκόσμιο Κύπελλο για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση, γεγονός που έφερε σημαντικές αλλαγές στην ομάδα.

Μετά την αποχώρηση του Τζενάρο Γκατούζο από τον πάγκο και του Γκαμπριέλε Γκράβινα από την προεδρία της ομοσπονδίας, ο Σίλβιο Μπαλντίνι ανέλαβε προσωρινά την τεχνική ηγεσία μέχρι να βρεθεί ο μόνιμος αντικαταστάτης.

Ο Ιταλός προπονητής ανακοίνωσε αποστολή με έντονο το στοιχείο της ανανέωσης για τα φιλικά με Λουξεμβούργο και Ελλάδα, καθώς από τους 24 παίκτες οι 19 κλήθηκαν για πρώτη φορά στην εθνική ανδρών. Το μοναδικό έμπειρο και βαρύ όνομα της λίστας είναι ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα.

Η συγκεκριμένη επιλογή δεν άρεσε καθόλου στον Αντόνιο Κασάνο, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση τόσο προς τον Μπαλντίνι όσο και προς την ιταλική ομοσπονδία, χαρακτηρίζοντας ντροπιαστική την εικόνα μιας εθνικής Ιταλίας που κατεβαίνει με τόσους άπειρους ποδοσφαιριστές.