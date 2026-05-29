«Σήμερα, 29/05/2026, η Ομάδα Παρέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, μετά από αξιολόγηση της επιδημιολογικής εξέλιξης των περιστατικών γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Νοσοκομείο, διαπιστώνει ότι η συρροή κρουσμάτων βρίσκεται σε σαφή ύφεση» αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Προσθέτει ότι «κατά το χρονικό διάστημα από 25/05 έως 28/05 καταγράφηκαν, μετά την εφαρμογή της δέσμης μέτρων που εισηγήθηκε και επέβλεψε η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, συνολικά πέντε νέα κρούσματα σε νοσηλευόμενους ασθενείς, εκ των οποίων το ένα αφορούσε ασθενή που εισήχθη κατά την εφημερία της 26ης/05. Όλοι οι ασθενείς τέθηκαν άμεσα σε κατάλληλη απομόνωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και σήμερα είναι ασυμπτωματικοί. Το Νοσοκομείο συνεχίζει να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ από τις 26/05 και παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της κατάστασης μέσω καθημερινής επιδημιολογικής επιτήρησης».

«Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, καθίσταται εκ νέου σαφές ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για ασθενείς, συνοδούς ή εργαζομένους και ότι η λειτουργία του Νοσοκομείου συνεχίζεται απρόσκοπτα και με απόλυτη ασφάλεια» καταλήγει η ανακοίνωση την οποία υπογράφουν ο Διοικητής του νοσοκομείου Σπυρίδων Αποστολόπουλος και οι καθηγητές Σπ. Πουρνάρας και Σωτ. Τσιόδρας.