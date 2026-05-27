Οι Πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος έβαλαν το τρόπαιο της EuroLeague πάνω σε τραπεζάκι στο δείπνο για τους εορτασμούς του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε με ανάρτησή του στο Instagram, τονίζοντας πως αποδέχεται την υγιή καζούρα και την συγχαίρει όταν είναι έξυπνη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Ανεξαρτήτως εάν, για κάποιο λόγο, η εικόνα βγάζει εμμονή και ανάγκη εκτόνωσης απέναντί μου, την υγιή καζούρα και την αποδέχομαι και τη συγχαίρω όταν είναι έξυπνη.

Μακάρι να γινόταν σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο στις νίκες σας… Καζούρα στις νίκες και στις ήττες καταγγελίες δεν πάνε μαζί.

Θα σας έφερνα και τον Φρι να γίνει 100/100 η εικόνα, αλλά μου είπε «φοβάμαι να πάω… δεν έχω γάτα δικηγόρο.

ΥΓ: Το τραπεζάκι σας είναι από την κρατική ενίσχυση για αναβάθμιση του σεφ ή πληρωμένο ιδιωτικά;».