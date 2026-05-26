Βαρύ είναι το κλίμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την απώλεια του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα (25/05) σε ηλικία 49 ετών.

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ Δράμας, δίνοντας μάχη για τη ζωή του, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (26/05) στο Μοναστηράκι Δράμας, μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και πένθους, με συγγενείς, φίλους και ανθρώπους του ποδοσφαίρου να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, μαζί με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, έστειλαν στεφάνια στη μνήμη του Παρασκευά Άντζα, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη τους για την απώλεια του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, ο οποίος άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία των «ερυθρόλευκων».

Το «παρών» αρκετοί παλιοί συμπαίκτες του από τον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και την Εθνική Ελλάδας, όπως οι Γρηγόρης Γεωργάτος, Νέρι Καστίγιο, Σπύρος Βάλλας, Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, Βασίλης Τοροσίδης, Δημήτρης Σιόβας και Αβραάμ Παπαδόπουλος.

