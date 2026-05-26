Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού γιόρτασαν την κατάκτηση της EuroLeague με ένα χαλαρό και «οικογενειακό» δείπνο σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας.

Παίκτες, τεχνικό επιτελείο και διοίκηση συγκεντρώθηκαν μαζί με τις οικογένειές τους, λίγες ημέρες μετά τον μεγάλο θρίαμβο στο Final Four, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τους πανηγυρισμούς.

Η βραδιά είχε χαρακτήρα χαλάρωσης και γιορτής, με το «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο να μοιράζεται τις στιγμές της επιτυχίας σε πιο προσωπικό και ήρεμο κλίμα, απολαμβάνοντας το αποκορύφωμα μιας απαιτητικής αλλά απόλυτα επιτυχημένης σεζόν.