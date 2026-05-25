Τα λόγια του Σαλάχ στο αντίο του από τη Λίβερπουλ: «Έκλαψα πολύ, περισσότερο από ότι έχω κλάψει σε όλη τη ζωή μου»
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Λίβερπουλ στην αναμέτρηση απέναντι στην Μπρέντφορντ, αποχαιρετώντας το «Άνφιλντ» μέσα σε έντονα φορτισμένο κλίμα. Οι «ρεντς» ολοκλήρωσαν τη φετινή Premier League με ισοπαλία 1-1 κόντρα στις «μέλισσες», εξασφαλίζοντας την πέμπτη θέση και την παρουσία τους στη League Phase του επόμενου Champions League. Το παιχνίδι είχε […]
Άρης: Σε μία… καφετέρια φάνηκε η όμορφη τρέλα του Ράτσιτς
Ο Σέρβος μέσος ξεκίνησε ως... βαρύς και ακατάλληλος για πολλούς, μέχρι που εξελίχθηκε σε έναν εκ των κορυφαίων του ελληνικού πρωταθλήματος
Από την κορυφή στην καταστροφή: Η Σκούπι υποβιβάστηκε χωρίς ούτε μία νίκη!
Η Σκούπι ολοκλήρωσε μία εφιαλτική σεζόν στη Βόρεια Μακεδονία, γράφοντας αρνητική ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αφού έγινε η μοναδική ομάδα φέτος σε πρώτη κατηγορία ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που δεν κατάφερε να πανηγυρίσει ούτε μία νίκη. Το πρωτάθλημα της χώρας ολοκληρώθηκε την Κυριακή (24/05), με την ομάδα από τα Σκόπια να τερματίζει στην τελευταία θέση έχοντας μόλις […]
Χασαπόπουλος για τη διαιτησία του τελικού: «Οι Ισπανοί φωνάζουν για τους διαιτητές; Το ξύλο που έριχναν δεν το είδαν;» (video)
Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο εξωτερικό σχετικά με τη διαιτησία του τελικού της EuroLeague, παίρνοντας θέση μέσα από την πρωινή εκπομπή του στο MEGA. Η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου από τον Ολυμπιακό συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην Ελλάδα, με τηλεοπτικές εκπομπές και αθλητικά πάνελ να αναλύουν […]
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/05): Ξεχωρίζει η μάχη της ΑΕΚ με τον Άρη για την Stoiximan GBL
Η ΑΕΚ και ο Άρης κοντράρονται το βράδυ της Δευτέρας (25/5) στο τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι της προημιτελικής σειράς της Stoiximan GBL, με φόντο την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είχε κάνει το πρώτο βήμα με τη νίκη 87-81 στο εναρκτήριο ματς της σειράς, όμως οι «κιτρινόμαυροι» της Θεσσαλονίκης απάντησαν στο […]