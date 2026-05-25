Ο Παρασκευάς Άντζας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, μετά από πολυετή μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας, προκαλώντας βαθιά θλίψη στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Δευτέρας (25/5), με τον παλαίμαχο αμυντικό να αφήνει την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τη γενέτειρά του τη Δράμα, αλλά και όσους τον γνώρισαν μέσα από τη σπουδαία πορεία του στα ελληνικά γήπεδα.

Ο Άντζας ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή από τον Πανδραμαϊκό και το 1995 μεταπήδησε στην Ξάνθη, όπου ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του. Τρία χρόνια αργότερα πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, με τον οποίο έζησε μεγάλες στιγμές, κατακτώντας πέντε πρωταθλήματα Ελλάδας και ένα Κύπελλο κατά την πρώτη του θητεία στον σύλλογο.

Ακολούθησαν σύντομα περάσματα από Δόξα Δράμας και Ξάνθη, πριν επιστρέψει το 2007 στους «ερυθρόλευκους». Εκεί πρόσθεσε ακόμη δύο νταμπλ στις σεζόν 2007/08 και 2008/09, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση του Σούπερ Καπ Ελλάδας το 2007.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του στην Εθνική Ελλάδας, με την οποία κατέγραψε 26 συμμετοχές την περίοδο 1999-2008, αποτελώντας για χρόνια βασικό στέλεχος της «γαλανόλευκης».