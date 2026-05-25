ΑΕΚ – Άρης 102-99: Πήρε το θρίλερ η «Ένωση» και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά της GBL
Μετά από ένα ματς-«θρίλερ» , η ΑΕΚ «λύγισε» τον Άρη στα Λόσια με, έκανε το 2-1 στη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan GBL και πλέον στους «4» θα βρει απέναντί της τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, ο οποίος θα έχει βεβαίως το πλεονέκτημα έδρας. Το πρώτo παιχνίδι έχει οριστεί να διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου και […]
Η αποθέωση του Έντι Τζόνσον στον Φουρνιέ: «Συγχαρητήρια Πρωταθλητή»
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας τη EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί ηγετική εμφάνιση και να αναδεικνύεται MVP του Final Four. Μετά τον θρίαμβο των «ερυθρόλευκων», ο παλαίμαχος NBAer Έντι Τζόνσον συνεχάρη δημόσια τον Γάλλο άσο μέσω ανάρτησής του στο «Χ». «Συγχαρητήρια Εβάν. Πρωταθλητής», έγραψε χαρακτηριστικά ο […]
Ολυμπιακός: «Ντου» στον Λαρεντζάκη από Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ on air (vid)
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης βρέθηκε στο επίκεντρο ενός χιουμοριστικού «ντου» από τους Κώστα Παπανικολάου, Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, την ώρα που έδινε τηλεοπτική συνέντευξη το επόμενο πρωί μετά την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Το κλίμα στο στρατόπεδο των «ερυθρολεύκων» παραμένει πανηγυρικό, με τα ξενύχτια και τις χαρές να συνεχίζονται ασταμάτητα μετά τον θρίαμβο […]
Η ΑΕΚ τίμησε τον Πόντο στο ημίχρονο του αγώνα με τον Άρη (vid)
Η ΑΕΚ έστειλε μήνυμα μνήμης και σεβασμού κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Άρη, τιμώντας τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Με αφορμή τη συμπλήρωση 107 χρόνων από τη 19η Μαΐου 1919, η Ένωση αφιέρωσε το ημίχρονο της αναμέτρησης στους Έλληνες του Πόντου, σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή. Στο παρκέ εμφανίστηκαν Πυρριχιστές, οι οποίοι […]
Στη Sunel Arena για το ΑΕΚ-Άρης οι Άλεξ και Θανάσης Αντετοκούνμπο
Λάμψη από NBA είχε και η Sunel Arena στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη, καθώς οι Θανάσης και Άλεξ Αντετοκούνμπο έδωσαν το «παρών» στο γήπεδο. Οι δύο διεθνείς άσοι παρακολούθησαν την αναμέτρηση από τις court seats, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα των φιλάθλων και των ανθρώπων του μπάσκετ. Η παρουσία των αδελφών Αντετοκούνμπο έδωσε ξεχωριστό χρώμα […]