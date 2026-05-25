Τη ζωή της έχασε η Γωγώ Μαστροκώστα σε ηλικία 55 ετών, ύστερα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με την κατάσταση της υγείας της να επιδεινώνεται σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Από την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, φέρεται να μην υπήρχε επικοινωνία με το περιβάλλον της.

Παράλληλα, ο ποδοσφαιρικός κόσμος εξέφρασε τη στήριξή του στον Τραϊανό Δέλλα και την οικογένειά του για τη βαριά απώλεια που βιώνουν. Στο πλευρό του στάθηκαν αρκετοί, μεταξύ των οποίων και ο ΟΦΗ, ομάδα της οποίας είχε υπάρξει προπονητής από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο του 2024, όταν και αποχώρησε προκειμένου να βρίσκεται καθημερινά κοντά στη σύζυγό του στη δύσκολη μάχη που έδινε.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ:

«Υπάρχουν στιγμές που τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να αποτυπώσουν τον πόνο της απώλειας. Όλη η οικογένεια της ΠΑΕ ΟΦΗ – ο Πρόεδρος, κ. Μιχάλης Μπούσης, η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές, οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί σου και ο φίλαθλος κόσμος της Κρήτης– είμαστε συγκλονισμένοι από την είδηση για τον χαμό της αγαπημένης σου, Γωγώς.

Τραϊανέ, κατά τη διάρκεια της κοινής μας πορείας, δεν γνωρίσαμε μόνο έναν σπουδαίο επαγγελματία, αλλά έναν άνθρωπο με σπάνιο ήθος και ψυχή. Ξέρουμε καλά πόσο περήφανος ήσουν για τη Γωγώ, για τη γενναιότητα με την οποία πάλεψε, αποτελώντας έμπνευση για όλους μας.

​Σήμερα, ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος. Σε αυτό το δυσαναπλήρωτο κενό δεν είσαι μόνος. Οι σκέψεις μας, η αγάπη μας και οι προσευχές μας συνοδεύουν εσένα και την κόρη σου.

Σου ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας κουράγιο, αλλά να έχεις και τη δύναμη – στοιχείο που πάντα σε χαρακτήριζε – για να συνεχίσεις.

“Καλό ταξίδι” στη Γωγώ, μια πραγματική μαχήτρια της ζωής…».