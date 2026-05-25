Το Grand Prix του Καναδά, πέμπτος αγώνας της φετινής σεζόν της Formula 1, είχε έντονο ρυθμό, ανατροπές και σημαντικές εξελίξεις στη μάχη του τίτλου.

Μετά από 68 γύρους γεμάτους δράση, ο Κίμι Αντονέλι πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, πετυχαίνοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Κομβικό σημείο του αγώνα αποτέλεσε η εγκατάλειψη του Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα την ώρα που οδηγούσε την κούρσα, χάνοντας έτσι την ευκαιρία για ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari, έπειτα από εντυπωσιακή αντεπίθεση και δυνατή μάχη με τον Μαξ Φερστάπεν. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής κατάφερε να καλύψει σημαντική διαφορά και να περάσει τον Ολλανδό μέσα στην πίστα, πανηγυρίζοντας το καλύτερό του αποτέλεσμα με τη Ferrari μέχρι στιγμής.

Ο Φερστάπεν ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τρίτη θέση, ανεβαίνοντας για πρώτη φορά φέτος στο βάθρο.

Τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Σαρλ Λεκλέρ, Ισμαέλ Χατζάρ, Φράνκο Κολαπίντο, Λίαμ Λόσον, Πιέρ Γκασλί, Κάρλος Σάινθ και Όλιβερ Μπέρμαν.