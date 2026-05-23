Με τον Χάρι Κέιν να κάνει πράγματα και θαύματα στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας, η Μπάγερν Μονάχου λύγισε με 3-0 τη Στουτγκάρδη και ολοκλήρωσε ιδανικά τη σεζόν, κατακτώντας το νταμπλ. Ο Άγγλος στράικερ υπέγραψε τη μεγάλη νίκη των Βαυαρών με εντυπωσιακό χατ-τρικ και χάρισε στην ομάδα του το 21ο Κύπελλο της ιστορίας της.

Ο αγώνας

Η Στουτγκάρδη στάθηκε εξαιρετικά για περισσότερο από ένα ημίχρονο και δυσκόλεψε σημαντικά την ομάδα του Μονάχου, όμως ο Κέιν εμφανίστηκε ξανά την κατάλληλη στιγμή. Στο 55ο λεπτό άνοιξε το σκορ με εντυπωσιακή κεφαλιά-ψαράκι μετά από σέντρα από τα δεξιά, δίνοντας το σύνθημα για τη νίκη.

Λίγα λεπτά αργότερα η Μπάγερν έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Λάιμερ να αστοχεί προ κενής εστίας, όμως στο 80’ ο Κέιν «καθάρισε» οριστικά τον τελικό. Ο Άγγλος φορ υποδέχθηκε την μπάλα μέσα στην περιοχή, γύρισε υπέροχα και εκτέλεσε ιδανικά για το 2-0.

Το προσωπικό του σόου ολοκληρώθηκε στις καθυστερήσεις, όταν από την άσπρη βούλα διαμόρφωσε το τελικό 3-0, ολοκληρώνοντας χατ-τρικ και σφραγίζοντας το νταμπλ για την Μπάγερν Μονάχου.