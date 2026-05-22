Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στον τελικό της EuroLeague μετά από τρία χρόνια, επικρατώντας με 79-61 της Φενέρμπαχτσε σε ένα κατάμεστο Telekom Center Athens από 15.000 φίλους του.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν απολαυστικοί στην άμυνα, κρατώντας μια ομάδα με μέσο όρο 83 πόντων κάτω από τους 62 και δείχνοντας χαρακτήρα μεγάλης ευρωπαϊκής βραδιάς.

Με πολλούς διαφορετικούς πρωταγωνιστές, τον Πίτερς σε ρόλο αφανή ήρωα, τους Γουόκαπ και Γουόρντ καθοριστικούς στην άμυνα και τον Βεζένκοφ να ανεβάζει στροφές, ο Ολυμπιακός απέχει πλέον σαράντα λεπτά από την κορυφή της Ευρώπης.