Η Άρσεναλ επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο μετά τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της Premier League, στρέφοντας πλέον την προσοχή της στην ολοκλήρωση της σεζόν και την τελευταία αγωνιστική υποχρέωση απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας.

Ωστόσο, το πρόσωπο που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν ο Μαξ Ντάουμαν. Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής δεν βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας, όχι για αγωνιστικό ή ιατρικό λόγο, αλλά επειδή δίνει τις απολυτήριες εξετάσεις του στη Βρετανία (GCSE).

Max Dowman not at training due to exams #afc — Isaan Khan (@IsaanKhan_) May 21, 2026

Οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του νεαρού άσου δεν του επέτρεψαν να ακολουθήσει το πρόγραμμα της ομάδας, με την Άρσεναλ να συνεχίζει να εφαρμόζει πολιτική που επιτρέπει στα νεαρά ταλέντα της να διατηρούν ισορροπία ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και την εκπαίδευση.

Με το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου να βρίσκεται προ των πυλών και τις απαιτήσεις να έχουν μειωθεί, ο Ντάουμαν επέλεξε να δώσει προτεραιότητα στις εξετάσεις του, προτού επιστρέψει ξανά στις υποχρεώσεις του με την πρώτη ομάδα των Λονδρέζων.