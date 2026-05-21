Την προεπιλογή 28 ποδοσφαιριστών για το στάδιο προετοιμασίας του Μαρόκου ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Μοχάμεντ Ουαχμπί, να καταρτίζει το αρχικό του πλάνο για το Μουντιάλ.

Η προετοιμασία των διεθνών θα ξεκινήσει την Παρασκευή 22 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 26 του μήνα, με τον Ουαχμπί να καλείται στη συνέχεια να προχωρήσει στις τελικές αποφάσεις, αφαιρώντας δύο ονόματα ώστε να διαμορφωθεί η τελική 26μελής αποστολή.

Ανάμεσα στους παίκτες που έλαβαν κλήση βρίσκεται και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού εξαργύρωσε τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε τη φετινή σεζόν, αποτελώντας βασική επιλογή για την εθνική του ομάδα.

Ο 27χρονος φορ ολοκλήρωσε τη χρονιά ως πρώτος σκόρερ της Stoiximan Super League, καταγράφοντας 18 γκολ σε 28 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα.

Η αποστολή

Αλ Χαράρ (Ράτζα), Ελ Κατζουί (Μπερκάν), Μπενσαούς (Μονακό), Γκομίς (Μαρσέιγ), Μπαούφ (Καμπούρ), Σααντάν (Αλ Φατέχ), Αΐτ Μπουντλάλ (Ρεν), Σιμπί (Πίραμιντς), Σαλαχεντίν (Αϊντχόφεν), Ελ Μουραμπέτ (Στρασμπούρ), Λούζα (Γουότφορντ), Ταργκαλέν (Φέγενορντ), Τζεσίμ (Στρασμπούρ), Σαϊμπαρί (Αϊντχόφεν), Μπουφάλ (Χάβρη), Μπουνιντά (Άγιαξ), Ζαμπίρι (Ρεν), Μάαμα (Γουότφορντ), Μπεντζιντά (Μας Φες), Μπεγκραουί (Εστορίλ), Μπουαντί (Λιλ), Μπενταγιέμπ (Τρουά), Αμαϊμούνι (Άιντραχτ Φρανκφούρτης), Ελ Φαουζί (Σάλκε), Μπουφτίνι (Αλ Βασλ), Μπελαμάρι (Αλ Αχλί), Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), Ελ Καρουανί (Ουτρέχτη).

