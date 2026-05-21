Η αποστολή
Αλ Χαράρ (Ράτζα), Ελ Κατζουί (Μπερκάν), Μπενσαούς (Μονακό), Γκομίς (Μαρσέιγ), Μπαούφ (Καμπούρ), Σααντάν (Αλ Φατέχ), Αΐτ Μπουντλάλ (Ρεν), Σιμπί (Πίραμιντς), Σαλαχεντίν (Αϊντχόφεν), Ελ Μουραμπέτ (Στρασμπούρ), Λούζα (Γουότφορντ), Ταργκαλέν (Φέγενορντ), Τζεσίμ (Στρασμπούρ), Σαϊμπαρί (Αϊντχόφεν), Μπουφάλ (Χάβρη), Μπουνιντά (Άγιαξ), Ζαμπίρι (Ρεν), Μάαμα (Γουότφορντ), Μπεντζιντά (Μας Φες), Μπεγκραουί (Εστορίλ), Μπουαντί (Λιλ), Μπενταγιέμπ (Τρουά), Αμαϊμούνι (Άιντραχτ Φρανκφούρτης), Ελ Φαουζί (Σάλκε), Μπουφτίνι (Αλ Βασλ), Μπελαμάρι (Αλ Αχλί), Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), Ελ Καρουανί (Ουτρέχτη).
محمد وهبي يستدعي مجموعة من اللاعبين للدخول في تجمع إعدادي بمركب محمد السادس لكرة القدم قبل الإعلان عن اللائحة النهائية لكأس العالم 2026
Mohammed Ouahbi calls up a group of players for a preparatory training camp ahead of the final 2026 FIFA World Cup™ squad announcement 🇲🇦… pic.twitter.com/aGtQItXCIR
— Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 21, 2026