Με story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε σαφές μήνυμα σχετικά με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ώρες γύρω από τον Εργκίν Αταμάν και το μέλλον του στον Παναθηναϊκό.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ πήρε ουσιαστικά θέση υπέρ του Τούρκου τεχνικού, Ergin Ataman, τονίζοντας με νόημα πως όποιος ξεχνά σημαντικές στιγμές της ομάδας δεν μπορεί να υποστηρίζει πραγματικά τον σύλλογο.

Παράλληλα, θυμίζεται πως μέσα στο βράδυ είναι προγραμματισμένο ραντεβού ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Αταμάν, με στόχο να συζητηθούν όλα τα ανοιχτά ζητήματα και ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας… Περισσότερα λίγο αργότερα γιατί έχουμε και δουλειές.

Υ.Γ. Ψάξτε να δείτε πού είναι το σημερινό ραντεβού μας».