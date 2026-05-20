Η Φενέρμπαχτσε αναχώρησε για την Αθήνα ενόψει του Final Four της EuroLeague, με στόχο να διατηρήσει τα σκήπτρα της και να κατακτήσει το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους γνώρισε θερμή αποθέωση από τους φιλάθλους της κατά την αναχώρηση, με συνθήματα, καπνογόνα και έντονο ενθουσιασμό να δημιουργούν «καυτή» ατμόσφαιρα πριν από το ταξίδι για την Ελλάδα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε προσέφερε ανθοδέσμη στην αποστολή, σε μια συμβολική κίνηση στήριξης ενόψει της μεγάλης πρόκλησης.

Final Four için Atina’ya doğru yola çıkan takımımızı, Başkanımız Sadettin Saran ve taraftarlarımız uğurladı! 💛💙 pic.twitter.com/VWzK30M7uz — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) May 20, 2026

Η τουρκική ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό, γνωρίζοντας πως θα βρει απέναντί της ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ με χιλιάδες φίλους των «ερυθρόλευκων».

Χαρακτηριστικές ήταν και οι δηλώσεις του Τσεμ Τσιρίτσι, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρ, ο οποίος στάθηκε στη δυναμική που θα έχει ο Ολυμπιακός λόγω του ότι το Final Four διεξάγεται στην Ελλάδα.

«Ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός, τον σεβόμαστε. Παίζουν επίσης στην Ελλάδα και θα έχουν τη στήριξη 8-9 χιλιάδων φιλάθλων τους. Εμείς περιμένουμε περισσότερους από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στο πλευρό μας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, αλλά ελπίζουμε πως στο τέλος εμείς θα είμαστε οι νικητές», ανέφερε χαρακτηριστικά.