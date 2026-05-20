Ο διάδοχος του ID.3 πραγματοποιεί την πρεμιέρα του με νέα ονομασία και με μια εκτενή συνολική αναβάθμιση. Στο εξωτερικό ξεχωρίζουν η νέα σχεδίαση του εμπρός μέρους, βασισμένη στη σχεδιαστική γλώσσα “Pure Positive”.

Το σύστημα κίνησης του ID.3 Neo προσφέρει αυτονομία έως 630 km (WLTP²). Κατά το λανσάρισμα, το νέο μοντέλο θα είναι διαθέσιμο σε τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις – Trend, Life και Style – με τρία επίπεδα ισχύος και τρία διαφορετικά μεγέθη μπαταρίας. Οι τρεις ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν 125 kW (170 PS), 140 kW (190 PS) και 170 kW (231 PS). Η έκδοση των 125 kW συνδυάζεται με μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 50 kWh (καθαρή) και αποτελεί τη βασική διαμόρφωση του ID.3 Neo Trend. Τα ID.3 Neo Life και ID.3 Neo Style διατίθενται επίσης προαιρετικά με μπαταρία 58 kWh (καθαρή) και ισχύ 140 kW, καθώς και με μπαταρία 79 kWh (καθαρή) και ισχύ 170 kW. Οι μπαταρίες των 50 και 58 kWh υποστηρίζουν φόρτιση DC έως 105 kW, σε σταθερά υψηλό επίπεδο, σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC, ενώ η έκδοση των 79 kWh υποστηρίζει ισχύ φόρτισης έως 183 kW.

ID.3 Neo Life 170 PS 50 kWh: από 36.990 ευρώ

ID.3 Neo Life 190 PS 58 kWh: από 39.990 ευρώ

ID.3 Neo Life 231 PS 79 kWh: από 44.990 ευρώ

ID.3 Neo Style 190 PS 58 kWh: από 42.990 ευρώ

ID.3 Neo Style 231 PS 79 kWh: από 47.990 ευρώ

Εξοπλισμός ID.3 Neo Life: 7 αερόσακοι, αυτόνομη πέδηση, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, έλεγχος τυφλών σημείων, Adaptive Cruise Control, αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός – πίσω, κάμερα οπισθοπορείας, Infotainment με οθόνη 12,9 ιντσών, ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου, πλοήγηση κ.α.