Βραζιλία και Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε τροχιά εμπορικής και διπλωματικής αντιπαράθεσης, μετά την απόφαση των Βρυξελλών να επιβάλουν βέτο στις εξαγωγές κρέατος και άλλων ζωικών προϊόντων από τη λατινοαμερικανική χώρα προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Η απόφαση της ΕΕ προβλέπει τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από τη λίστα χωρών με δικαίωμα εξαγωγής ζωικών προϊόντων στα κράτη-μέλη, μέτρο που θα τεθεί σε ισχύ από τις 3 Σεπτεμβρίου 2026. Εγκρίθηκε από τη Μόνιμη Επιτροπή Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο αναθεώρησης των κανόνων για την ασφάλεια τροφίμων και την κτηνοτροφική παραγωγή.

Η αιτία της σύγκρουσης

Στο επίκεντρο βρίσκεται η χρήση αντιμικροβιακών ουσιών στην κτηνοτροφία. Οι ευρωπαϊκές αρχές θεωρούν ότι η Βραζιλία δεν πληροί τις νέες αυστηρότερες απαιτήσεις για τη χρήση αντιβιοτικών και άλλων παραγόντων κατά την παραγωγή κρέατος και ζωικών προϊόντων.

Η ΕΕ υποστηρίζει πως οι κανόνες αυτοί είναι κρίσιμοι για την προστασία της δημόσιας υγείας και για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής, δηλαδή της αυξανόμενης ανθεκτικότητας βακτηρίων στα αντιβιοτικά λόγω υπερβολικής ή ακατάλληλης χρήσης τους.

Η αντίδραση της Βραζιλίας

Η απάντηση της βραζιλιάνικης κυβέρνησης ήταν άμεση. Υποδέχθηκε την απόφαση «με έκπληξη» και ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί άμεσα για την ανατροπή της πριν τεθεί σε εφαρμογή.

Σε επίσημη ανακοίνωση, η κυβέρνηση τόνισε ότι στόχος είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης των εξαγωγών βοδινού, κοτόπουλου, αυγών και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, που αποφέρουν περίπου 1,8 δισ. δολάρια ετησίως στην οικονομία της χώρας.

Ο επικεφαλής της βραζιλιάνικης αποστολής στην ΕΕ, Πέδρο Μιγκέλ ντα Κόστα ε Σίλβα, έχει προγραμματίσει συνάντηση με τις ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές για να αποσαφηνίσει τις απαιτήσεις των Βρυξελλών και να παρουσιάσει τα επιχειρήματα της χώρας του.

Οι θέσεις του κλάδου

Οι μεγάλες βραζιλιάνικες ενώσεις κρέατος υποστηρίζουν ότι η χώρα συμμορφώνεται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας τροφίμων. Η Ένωση Ζωικών Πρωτεϊνών της Βραζιλίας (ABPA) διαβεβαιώνει ότι διαθέτει ισχυρούς μηχανισμούς ελέγχου, αυστηρά συστήματα ιχνηλασιμότητας και υπεύθυνη χρήση φαρμακευτικών ουσιών.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου τονίζουν πως το σύστημα παρακολούθησης και κτηνιατρικού ελέγχου της χώρας είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τα διεθνή πρότυπα, υποστηρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή απόφαση είναι υπερβολική ή πολιτικά υποκινούμενη.

Η Ένωση Εξαγωγέων Κρέατος της Βραζιλίας (ABIEC) προσπαθεί να καθησυχάσει τις αγορές, επισημαίνοντας ότι η αναστολή θα εφαρμοστεί μόνο αν η Βραζιλία δεν παράσχει εγκαίρως τις πρόσθετες εγγυήσεις που ζητά η ΕΕ. Οι επιχειρήσεις εκφράζουν αισιοδοξία για επίτευξη συμβιβασμού πριν από την έναρξη ισχύος του μέτρου.

Η σύνδεση με τη συμφωνία Mercosur

Η διαμάχη ξεσπά σε ευαίσθητη χρονική στιγμή, καθώς η ευρωπαϊκή απόφαση έρχεται λίγο μετά την επίσημη έναρξη της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Mercosur — του οικονομικού μπλοκ που περιλαμβάνει τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη.

Η συμφωνία είχε προκαλέσει αντιδράσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως από αγροτικούς και κτηνοτροφικούς φορείς, που ανησυχούσαν για αθέμιτο ανταγωνισμό από τα φθηνότερα προϊόντα της Νότιας Αμερικής. Οι οργανώσεις ζητούσαν αυστηρές «ρήτρες καθρέφτη», ώστε τα εισαγόμενα προϊόντα να τηρούν τα ίδια πρότυπα με τα ευρωπαϊκά.

Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η απόφαση κατά της Βραζιλίας αποτελεί το πρώτο μεγάλο τεστ εφαρμογής αυτών των ρυθμίσεων.

Αντιδράσεις στην Ευρώπη

Ο γενικός διευθυντής της ισπανικής ένωσης βιομηχανιών κρέατος ANICE, Τζουζέπε Αλοΐσιο, δήλωσε ότι η στάση της ΕΕ δείχνει πως οι μηχανισμοί ελέγχου της συμφωνίας Mercosur λειτουργούν ήδη. Όπως σημείωσε, ο ευρωπαϊκός κτηνοτροφικός τομέας ζητούσε χρόνια εγγυήσεις για ισοδύναμα πρότυπα παραγωγής.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η υπόθεση δημιουργεί εντάσεις και αβεβαιότητα για τη λειτουργία της συμφωνίας, επηρεάζοντας την εικόνα της στις διεθνείς αγορές.

Δύο διαφορετικά μοντέλα παραγωγής

Πίσω από τη διαμάχη για τα αντιμικροβιακά κρύβεται μια βαθύτερη αντίθεση ανάμεσα σε δύο μοντέλα αγροδιατροφικής παραγωγής. Η ΕΕ προωθεί αυστηρούς κανόνες βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής προστασίας, αυξάνοντας το κόστος για τους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Αντίθετα, η Βραζιλία στηρίζεται σε μαζική παραγωγή και χαμηλότερο κόστος, που αποτελούν βασικά στοιχεία της ανταγωνιστικότητάς της στις διεθνείς αγορές.

Οι επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Βραζιλία είναι από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς βοδινού και πουλερικών στον κόσμο. Οποιαδήποτε διακοπή στις εξαγωγές προς την Ευρώπη θα μπορούσε να επηρεάσει τις εμπορικές ροές και τις διεθνείς τιμές κρέατος.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, η Μπραζίλια θα προσπαθήσει να αποδείξει τη συμμόρφωσή της με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, η εμπορική αυτή σύγκρουση ενδέχεται να αποτελέσει ένα από τα πρώτα μεγάλα τεστ αντοχής των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur.