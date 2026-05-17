Η δράση στη Stoiximan GBL συνεχίζεται. (17/5)

H Mύκονος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τον δεύτερο αγώνα της προημιτελικής φάσης των playoffs. Oι «πράσινοι» προηγούνται με 1-0 και θέλουν να πετύχουν ακόμη μία νίκη, που θα τους στείλει στα ημιτελικά. Εκεί όπου περιμένει ο ΠΑΟΚ.

Ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΚ στο «Nick Gallis Hall» και θα επιδειώξει να ισοφαρίσει σε 1-1 τη σειρά. Η «Ένωση» είχε κερδίσει την πρώτη αναμέτρηση με 87-81.

Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων (17/5):

15:15 Μύκονος – Παναθηναϊκός ΕΡΤ2ΣΠΟΡ

17:30 Άρης – ΑΕΚ ΕΡΤ2ΣΠΟΡ