Ο Άρης έβγαλε αντίδραση και επικράτησε της ΑΕΚ με 90-81 στο Αλεξάνδρειο, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan GBL. Έτσι, η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο παιχνίδι στα Άνω Λιόσια στις 25 Μαΐου.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν συνεχώς στο σκορ και τις ισορροπίες να αλλάζουν διαρκώς. Στο φινάλε, όμως, οι «κιτρινόμαυροι» βρήκαν μεγάλα σουτ και κρίσιμες άμυνες, παίρνοντας τη νίκη μέσα σε αποθέωση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς ήταν ο Μπράις Τζόουνς με 28 πόντους και 9 ασίστ, ενώ σημαντική βοήθεια πρόσφεραν ο Αμίν Νουά με 14 πόντους και 12 ριμπάουντ, αλλά και ο καθοριστικός Αρνόλντας Κουλμπόκα με 12 πόντους και μεγάλα καλάθια στο τέλος. Από την πλευρά της ΑΕΚ ξεχώρισε ο συγκλονιστικός Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας με 30 πόντους, ενώ ο Γκρεγκ Μπράουν είχε 17. Αντίθετα, σε πολύ άστοχο βράδυ βρέθηκε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 2/16 σουτ.

Ο αγώνας

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στο ματς χάρη στον εξαιρετικό Χαραλαμπόπουλο, που «πυροβολούσε» από παντού και κράτησε μπροστά την Ένωση στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Άρης, όμως, βρήκε λύσεις με Νουά, Χάρελ και Τζόουνς, καταφέρνοντας να κλείσει την πρώτη περίοδο μπροστά με 25-23 χάρη σε buzzer beater του Άντζουσιτς.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι ανέβασαν την έντασή τους και ξέφυγαν προσωρινά με επτά πόντους, όμως η ΑΕΚ παρέμεινε κοντά με Χαραλαμπόπουλο και Μπράουν. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τον Άρη στο +3 (52-49), έπειτα από νέο buzzer beater του Λεκαβίτσιους.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, με καμία ομάδα να μην μπορεί να ξεφύγει. Ο Τζόουνς έδινε συνεχώς λύσεις στους Θεσσαλονικείς, ενώ η ΑΕΚ απαντούσε με Χαραλαμπόπουλο, Μπράουν και Γκρέι, κρατώντας το παιχνίδι ανοιχτό μέχρι τέλους.

Στην τελευταία περίοδο η Ένωση πέρασε μπροστά με τον εκπληκτικό Χαραλαμπόπουλο, όμως ο Άρης βρήκε ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία. Ο Κουλμπόκα κέρδισε τρεις καθοριστικές βολές, ο Τζόουνς πέτυχε τεράστιο τρίποντο στο φινάλε και οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» το παιχνίδι, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη που κρατά ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης.