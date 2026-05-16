Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Λιβύη έπειτα από ποδοσφαιρική αναμέτρηση ανάμεσα στην Αλ Ιτιχάντ και την Αλ Σουέχλι, με τη βία να εξαπλώνεται από το γήπεδο μέχρι και την πρωτεύουσα Τρίπολη.

Ο αγώνας, που διεξήχθη στο στάδιο Ταρχούνα χωρίς παρουσία φιλάθλων για λόγους ασφαλείας, διακόπηκε στο 88ο λεπτό, όταν οι παίκτες της Αλ Ιτιχάντ διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ τους. Η ένταση ξέφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου, με συγκρούσεις να ξεσπούν ανάμεσα σε οπαδούς και δυνάμεις ασφαλείας έξω από το γήπεδο.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο εκρηκτική λίγες ώρες αργότερα στην Τρίπολη, όπου καταγράφηκαν επεισόδια κοντά στα γραφεία του πρωθυπουργού και στην έδρα της Αλ Ιτιχάντ. Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ φωτιά ξέσπασε και σε κυβερνητικό κτίριο, πριν τεθεί υπό έλεγχο.

#Breaking 🚨A soldier from the Libyan Army’s 444 Brigade was killed & seven others were injured when gunmen opened fire amid violent riots triggered by football fans at #Tarhuna_Stadium. #Tripoli #Libya https://t.co/4y3VCiphOb@Lyobserver ⚽️The chaos erupted during a match… pic.twitter.com/VnKBELDPk9 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) May 15, 2026

Το Προεδρικό Συμβούλιο της χώρας καταδίκασε τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για «σοβαρή επίθεση κατά της κρατικής εξουσίας και κυριαρχίας», ενώ επιβεβαίωσε πως υπήρξαν τραυματισμοί τόσο πολιτών όσο και μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Παράλληλα, οι αρχές ξεκαθάρισαν ότι οποιαδήποτε διαφωνία ή αίσθημα αδικίας πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσω των νόμιμων διαδικασιών και όχι με βίαιες ενέργειες, με την υπόθεση να περνά πλέον στα χέρια του εισαγγελέα για τη διεξαγωγή έρευνας.