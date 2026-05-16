Ο Ολυμπιακός πήρε μία σπουδαία νίκη, καθώς επικράτησε με 14-13 της Βουλιαγμένης, χάρη στο γκολ του Αλέξανδρου Παπαναστασίου στα 8 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, για το δεύτερο παιχνίδι της ημιτελικής φάσης της Water Polo League των ανδρών.

Λίγες μέρες μετά τη νίκη κόντρα στη Μπρέσια και την μεγάλη πρόκριση στο Final Four του Champions League, οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν στους τελικούς της Α1 πόλο των ανδρών, αφού έκαναν το 2-0 στη σειρά και θα περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός – Απόλλων Σμύρνης.

Εξέλιξη του αγώνα

Από την αρχή του αγώνα, Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη μπήκαν σε γρήγορο ρυθμό, με ανοιχτές άμυνες και πολλά γκολ. Ο Πούρος ξεχώρισε για τους Πειραιώτες, ενώ ο Χατζής και ο Τρούλος πρωταγωνίστησαν για τους γηπεδούχους, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 5-4 υπέρ του Ολυμπιακού.

Η Βουλιαγμένη ισοφάρισε γρήγορα με τον Ούμποβοτς (5-5), αλλά οι Γsνηδουνιάς και Κάκαρης έδωσαν για πρώτη φορά δύο γκολ διαφορά στον Ολυμπιακό (7-7). Ο Ανδρεάδης κράτησε την ομάδα του ζωντανή, ενώ τα γκολ των Τρούλου και Χατζή έφεραν ξανά ισοπαλία (6-6). Με ένα buzzer beater, ο Κάκαρης διαμόρφωσε το σκορ του ημιχρόνου σε 8-7 για τους Πειραιώτες.

Η Βουλιαγμένη με σπουδαία άμυνα και αποκρούσεις του Ανδρεάδη πέρασε μπροστά (9-8) και έφτασε στο +2 (11-9). Το δεκάλεπτο τελείωσε ισόπαλο 11-11, αφήνοντας το παιχνίδι ανοιχτό για την τελευταία φάση.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός αντέδρασε και ισοφάρισε χάρη στον Κάκαρη (13-13), που κέρδισε και πέναλτι στα 8 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο Παπαναστασίου εκτέλεσε εύστοχα και έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό με 14-13.

Τα οκτάλεπτα: 4-5, 7-8, 11-9, 13-14