Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ 10-8: Άλλη μία σπουδαία νίκη για τις «ερυθρόλευκες» που προκρίθηκαν στο Final Four
Ο Ολυμπιακός είναι σε ακόμη ένα Fianl Four για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 10-8 της Σαμπαντέλ στο «Παπαστράτειο» για το δεύτερο αγώνα της προημιτελικής φάσης του Champions League των γυναικών. Σε συνδυασμό με τη νίκη με 17-12 του πρώτου αγώνα στην Ισπανία, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε σε ακόμη ένα Final Four του Champions […]
Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ: Δείτε την τρομερή ατμόσφαιρα μέσα από το Παπαστράτειο
Ο Ολυμπιακός αυτή την ώρα αγωνίζεται με την Σαμπαντέλ για τον δεύτερο προημιτελικό του LEN Champions League, στο πόλο γυναικών. Η ατμόσφαιρα είναι «εκρηκτική» και με αυτόν τον τρόπο θέλουν να ωθήσουν τις «ερυθρόλευκες» στη μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά του θεσμού. View this post on Instagram A post shared by ΟΜΑΔΑ (@omadatanea)
Δείτε τα highlights της νίκης του Ολυμπιακού απέναντι στη Βουλιαγμένη
Ο Ολυμπιακός με γκολ του Αλέξανδρου Παπαναστασίου στα 8 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης, επικράτησε με 14-13 της Βουλιαγμένης. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τη σπουδαία πρόκριση στο Final Four του Champions League, έκλεισαν θέση στους τελικούς της Water Polo League των ανδρών. Δείτα τα highlights της αναμέτρησης:
Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ
Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA News στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ για τον δεύτερο προημιτελικό του LEN Champions League.
Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 13-14: Πήραν το θρίλερ οι «ερυθρόλευκοι» και την πρόκριση στους τελικούς
Ο Ολυμπιακός πήρε μία σπουδαία νίκη, καθώς επικράτησε με 14-13 της Βουλιαγμένης, χάρη στο γκολ του Αλέξανδρου Παπαναστασίου στα 8 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, για το δεύτερο παιχνίδι της ημιτελικής φάσης της Water Polo League των ανδρών. Λίγες μέρες μετά τη νίκη κόντρα στη Μπρέσια και την μεγάλη πρόκριση στο Final Four του Champions League, […]