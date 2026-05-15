Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς αναφέρθηκε στο προσεχές Final Four της Euroleague, με τη Φενέρμπαχτσε να ετοιμάζεται για ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση.

Η τουρκική ομάδα θα βρεθεί για τρίτη διαδοχική χρονιά στην τελική φάση της διοργάνωσης και ταξιδεύει στην Αθήνα, όπου στο T-Center θα επιχειρήσει να διατηρήσει τα σκήπτρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Μάλιστα, η Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της 22ας Μαΐου, σε μία από τις πιο δυνατές αναμετρήσεις του Final Four.

Όσα είπε ο Μπιμπέροβιτς

«Πρώτα απ ‘όλα, γεια σε όλους. Πάμε στο Final Four για τρίτη συνεχόμενη φορά, κάτι που θεωρούμε φανταστικό επίτευγμα. Αν και το συνηθίζουμε, κάθε ιστορία έχει τη δική της μοναδική χροιά.

Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος και φιλόδοξος που θα πάω στην Αθήνα. Όσο χαρούμενοι κι αν είμαστε, η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχουμε κάτι ακόμα να κάνουμε. Θέλουμε να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια και να σηκώσουμε ξανά το τρόπαιο.

Ποιος είπε ότι μπορώ να μείνω ήρεμος (γέλια); Φυσικά, είναι χαρά μου να φαίνομαι ήρεμος. Ήρθα εδώ στα 17 μου, ακόμα παιδί. Δεν μπορούσα καν να φανταστώ τη ζωή που μου χάρισε η Φενέρμπαχτσε.

Είμαι ευγνώμων για αυτή τη ζωή που ζω.

Έχω αγκαλιάσει τη Φενέρμπαχτσε με όλο μου το είναι και κάνω ό,τι μπορώ. Θα βάλω τον χαρακτήρα μου, την τιμή μου, τα πάντα σε κίνδυνο για να κερδίσουμε όλα τα τρόπαια που μπορούμε να κερδίσουμε.

Αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε να είμαστε επιτυχημένοι».