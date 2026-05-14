Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς άντεξαν στην πίεση των Πίστονς και έφυγαν με τεράστια νίκη από το Ντιτρόιτ, επικρατώντας με 117-113 στην παράταση, κάνοντας το 3-2 στη σειρά και πλησιάζοντας μία ανάσα από τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «Καβς» ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του στη φετινή postseason, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Πολύτιμη βοήθεια πρόσφερε και ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Οι Πίστονς πάλεψαν μέχρι το τέλος και κατάφεραν να επιστρέψουν από διψήφια διαφορά στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση. Ο Κέιντ Κάνινγχαμ ήταν συγκλονιστικός για το Ντιτρόιτ, σημειώνοντας 39 πόντους μαζί με 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ, όμως η εμφάνισή του δεν αποδείχθηκε αρκετή.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι Καβαλίερς έβγαλαν μεγάλες άμυνες, πίεσαν αποτελεσματικά την περιφέρεια των γηπεδούχων και με καθοριστικά καλάθια στα τελευταία δευτερόλεπτα «κλείδωσαν» τη νίκη, αποκτώντας πλέον το πάνω χέρι στη σειρά.

Το Game 6 θα διεξαχθεί στην έδρα του Κλίβελαντ, όπου οι Καβαλίερς θα έχουν την ευκαιρία να σφραγίσουν την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής.

Τα δωδεκάλεπτα:

29-27, 60-52, 80-84, 103-103 (κ.δ.), 113-117 (παρ.)