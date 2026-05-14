Απορρίφθηκε το αίτημα του Παναθηναϊκού για αναστολή της απόφασης της ΔΕΑΒ σχετικά με την ποινή κεκλεισμένων των θυρών στο τελευταίο ματς στην Λεωφόρο.

Έτσι, η αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στον ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί κανονικά χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες, με το γήπεδο άδειο.

Πρόκειται για σημαντικό πλήγμα για τους «πράσινους», οι οποίοι θα στερηθούν τη στήριξη του κόσμου τους σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι, που θα διεξαχθεί μάλιστα στο τελευταίο εντός έδρας ματς της ιστορικής Λεωφόρου.