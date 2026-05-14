Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 1-0 για την 5η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Πειραιά πήρε σημαντικό προβάδισμα στη μάχη για τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, η οποία εξασφαλίζει συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League της επόμενης σεζόν.

Η παρακάμερα των Πειραιωτών κατέγραψε μοναδικές στιγμές από το ντέρμπι, με το πάθος των ποδοσφαιριστών και κυρίως τους έξαλλους πανηγυρισμούς παικτών και φιλάθλων μετά το καθοριστικό τρίποντο να πρωταγωνιστούν.