Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 1-0 για την 5η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Πειραιά πήρε σημαντικό προβάδισμα στη μάχη για τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, η οποία εξασφαλίζει συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League της επόμενης σεζόν.

Η παρακάμερα των Πειραιωτών κατέγραψε μοναδικές στιγμές από το ντέρμπι, με το πάθος των ποδοσφαιριστών και κυρίως τους έξαλλους πανηγυρισμούς παικτών και φιλάθλων μετά το καθοριστικό τρίποντο να πρωταγωνιστούν.

YouTube thumbnail

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα