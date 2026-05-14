Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, με ξένους ρέφερι να αναλαμβάνουν τα δύο μεγάλα παιχνίδια.

Στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό ορίστηκε ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο, ο οποίος είχε διευθύνει ξανά παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες την περσινή σεζόν στο Φάληρο.

Στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, διαιτητής θα είναι ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικασεϊσβίλι. Ο συγκεκριμένος ρέφερι δεν έχει προηγούμενη παρουσία στη Stoiximan Super League.

Αναλυτικά οι ορισμοί

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 

  • Διαιτητής: Αντρέα Κολόμπο
  • Επόπτες: Τζιοβάνι Μπατσίνι, Μάρκο Τσέκον
  • 4ος: Βασίλης Φωτιάς
  • VAR: Τζιανλούκα Ορελιάνο
  • AVAR: Στέφανο Ντελ Τζιοβάνε

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

  • Διαιτητής: Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι
  • Επόπτες: Ντάβιτ Ακβλεντιάνι, Ντάβιτ Γκαμπισόνια
  • 4ος: Αναστάσιος Παπαπέτρου
  • VAR: Αλέκο Απτσιαούρι
  • AVAR: Μπακούρ Νίνουα

