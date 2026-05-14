Στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό ορίστηκε ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο, ο οποίος είχε διευθύνει ξανά παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες την περσινή σεζόν στο Φάληρο.

Στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, διαιτητής θα είναι ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικασεϊσβίλι. Ο συγκεκριμένος ρέφερι δεν έχει προηγούμενη παρουσία στη Stoiximan Super League.