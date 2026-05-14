Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, με ξένους ρέφερι να αναλαμβάνουν τα δύο μεγάλα παιχνίδια.
Αναλυτικά οι ορισμοί
ΑΕΚ – Ολυμπιακός
- Διαιτητής: Αντρέα Κολόμπο
- Επόπτες: Τζιοβάνι Μπατσίνι, Μάρκο Τσέκον
- 4ος: Βασίλης Φωτιάς
- VAR: Τζιανλούκα Ορελιάνο
- AVAR: Στέφανο Ντελ Τζιοβάνε
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
- Διαιτητής: Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι
- Επόπτες: Ντάβιτ Ακβλεντιάνι, Ντάβιτ Γκαμπισόνια
- 4ος: Αναστάσιος Παπαπέτρου
- VAR: Αλέκο Απτσιαούρι
- AVAR: Μπακούρ Νίνουα